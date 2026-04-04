เดือดรับซัมเมอร์! นักสู้กว่า 2,500 ชีวิตบู๊ยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย 2569

มหกรรมยูยิตสูสุดยิ่งใหญ่ของประเทศกลับมาอีกครั้ง! ดาวรุ่งกว่า 600 คน ผนึกกำลังนักสู้ทั่วไทยรวมกว่า 2,500 คน เปิดศึกชิงแชมป์ 4 ประเภท ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้กับวงการกีฬาไทย จัดการแข่งขัน “ยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569” อย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 3-6 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ โดยมี ดร.ปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขัน พร้อมด้วย รศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย นักกีฬา เเละเจ้าหน้า ร่วมงานอย่างคับคลั่ง
การแข่งขันในปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่รวบรวมสุดยอดนักกีฬายูยิตสูจากทั่วประเทศเข้าร่วมชิงชัยกว่า 2,500 คน โดยในจำนวนนี้มีนักกีฬาดาวรุ่งอนาคตไกลเข้าร่วมถึง 600 คน สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของกีฬายูยิตสูในประเทศไทย และความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกช่วงวัย
ไฮไลต์สำคัญของการแข่งขัน คือการเปิดโอกาสให้นักกีฬาตั้งแต่รุ่นเยาวชนอายุเพียง 7 ขวบ ไปจนถึงรุ่นประชาชนทั่วไป ได้ขึ้นสังเวียนพิสูจน์ฝีมืออย่างเต็มศักยภาพ ถือเป็นเวทีสร้างประสบการณ์และปลุกปั้นนักกีฬารุ่นใหม่ให้ก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศและนานาชาติในอนาคต
สำหรับการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ไฟติ้ง (Fighting), ยูยิตสูหรือเนวาซ่า (Ne-Waza), ฟูลคอนแท็ก (Full Contact) และดูโอ้ (Duo System) ซึ่งแต่ละประเภทล้วนต้องใช้ทักษะ ความแข็งแกร่ง และไหวพริบในการต่อสู้ที่แตกต่างกัน ทำให้การแข่งขันเต็มไปด้วยความหลากหลายและความตื่นเต้นในทุกคู่
รศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับมาตรฐานกีฬายูยิตสูไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ พร้อมทั้งสร้างเวทีให้เยาวชนและนักกีฬาทุกระดับได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
“เราต้องการให้เวทีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของนักกีฬาหน้าใหม่ และเป็นพื้นที่พัฒนาฝีมือสำหรับนักกีฬาที่มีประสบการณ์ เพื่อก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับเอเชียและระดับโลกในอนาคต” นายกสมาคมฯ กล่าว
นอกจากนี้ การจัดการแข่งขันในศูนย์การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง ยังมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงกีฬายูยิตสูได้ง่ายขึ้น สร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้เกิดความสนใจในกีฬาชนิดนี้มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ คาดว่าการแข่งขัน “ยูยิตสูชิงแชมป์ประเทศไทย 2569” จะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์กีฬาที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬา และเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาวงการยูยิตสูไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวสู่เวทีระดับโลกในอนาคตอย่างแข็งแกร่ง.