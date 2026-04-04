กองทุนฯบุกแคมป์กรีฑา ทำความเข้าใจระบบจ่ายตรง หนุนขวัญกำลังใจ ล่าเหรียญเอเชียนบีชเกมส์

พล.อ.ดร.สุภมนัส ภารพบ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน ลงพื้นที่ตามมอบหมาย จากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานกองทุนฯ เดินทางไปยัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 เม.ย.ที่ผ่านมา เพื่อเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับนักกีฬาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการจ่ายเงินตรงถึงมือนักกีฬา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
ในโอกาสนี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบหมายให้ นายอนุรักษ์ เสงี่ยมจิตร ผู้จัดการทีมกรีฑาศึกเอเชียนบีชเกมส์ พร้อมด้วย ดร.ชัยนัท สุขไชยะ และโค้ชจี เจนทรี แบรดลีย์ ผู้ฝึกสอนกรีฑาทีมชาติ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการฝึกซ้อม
พล.อ.ดร.สุภมนัส ภารพบ ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินตรงถึงมือนักกีฬา ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ โดยเริ่มนำร่องใน 2 โครงการ ได้แก่ การแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ และการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว โปร่งใส และลดขั้นตอนการเบิกจ่าย อันจะส่งผลให้การสนับสนุนนักกีฬาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
จากนั้น คณะได้เดินทางต่อไปยัง ศูนย์ฝึกกรีฑาแห่งชาติ สามโคก เพื่อเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกรีฑาประเภทลาน อาทิ กระโดดไกล ทุ่มน้ำหนัก และพุ่งแหลน ซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บตัวเช่นกัน โดยคณะได้ติดตามความก้าวหน้าของแผนการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด พร้อมรับฟังข้อมูลจากผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับสภาพความพร้อมของนักกีฬาในแต่ละรายการ
นอกจากนี้ ยังได้พบปะพูดคุยกับนักกีฬาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคในการฝึกซ้อม ทั้งในด้านการฝึกซ้อม และการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆ พร้อมให้โอวาทและกำลังใจ เพื่อเสริมสร้างขวัญและความมั่นใจในการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขัน โดยข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ที่ได้รับ จะถูกรวบรวมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสนับสนุนนักกีฬาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป