xs
xsm
sm
md
lg

“รถถัง” แฉหมดเปลือก ถูกปลอมลายเซ็นกว่า 30 ฉบับ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รถถัง จิตรเมืองนนท์ ไม่ทน ออกมาแฉหมดเปลือก ระบุตนเองถูกปลอมลายเซ็นในเอกสารสัญญามากกว่า 30 ฉบับ จนทำให้เสียสิทธิ์และเสียผลประโยชน์ไปโดยไม่รู้ตัว

รถถัง ร่ายยาวผ่านเฟซบุ๊คว่า "ที่เงียบเพราะให้เกียรติเสมอ แต่ในเมื่อความเงียบของผมทำให้คุณดึงเวลาขนาดนี้ ผมก็มีความรู้สึกและอดทนจนถึงขีดสุดแล้วจริง ๆ

เริ่มแบบไม่รู้ตัว เพราะตัวเองอยู่ในห้องและมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกพร้อมกระดาษใบเดียว และบอกเราว่าต้องเซ็นเพื่อที่จะเข้ามวยรอบแน่นอน

ก่อนตอนนั้นผมคิดเสมอว่าผมมีแค่ความจริงใจไม่มีอะไรเลย และในกระดาษใบนั้น ไม่มีโอกาสได้อ่านและทบทวนเพราะอ่านไม่ออก มันเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยความซื่อของผมบวกกับความจริงใจที่มีเลยเซ็นไป

เวลาผ่านไป 2 ปีที่ผ่านมา ผมได้ไปรับสินค้าตัวหนึ่งมา และมีชายอีกคนโทรหาผมว่ารับเองไม่ได้เพราะมีสัญญาอยู่ ผมเลยงง

ตั้งแต่วันนั้นผมได้เดินเรื่องสัญญากับทุกคนที่ผมสามารถคุยได้ โดยไม่ใช้ทนายเพราะคิดว่าเราคือพี่น้องกัน แต่ก็โดนปัดมาตลอด จนมาถึงวันที่เกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมา

ที่ผมออกมาในวันนี้ ผมแค่มารักษาสิทธิ์ของผมเหมือนผมโดน…เพราะสิ่งที่ผมได้รับในสัญญาไม่ใช่ใบเดียวคือ 30 กว่าใบ ผมงง ทุกใบมีลายเซ็นผมหมดเลย ผมเลยคิดว่ามันแปลกๆละ ผมเลยให้ทนายของผมนัดประชุมกับชายคนนั้นในเรื่องนี้

ทนายผมได้ถามเขาว่า ในใบที่เหลือใครเป็นคนลงนาม ชายคนนั้นเขาเป็นคนสุภาพบุรุษมาก เขายอมรับว่าลงนามเอง

ที่ผมออกมาในวันนี้ไม่ได้อยากทะเลาะหรือมีปัญหากับใคร แต่ในเมื่อผมโดนแบบนี้ ผมแค่อยากออกมาสู้เพื่อความถูกต้องเท่านั้น

เสียใจมาตลอด มันถึงจุดแล้วจริงๆ ผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดร้ายกับใคร แต่อย่ามาทำแบบนี้กับผมเลย"