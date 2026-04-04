“รถถัง” แฉหมดเปลือก ถูกปลอมลายเซ็นกว่า 30 ฉบับ

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ไม่ทน ออกมาแฉหมดเปลือก ระบุตนเองถูกปลอมลายเซ็นในเอกสารสัญญามากกว่า 30 ฉบับ จนทำให้เสียสิทธิ์และเสียผลประโยชน์ไปโดยไม่รู้ตัว
รถถัง ร่ายยาวผ่านเฟซบุ๊คว่า "ที่เงียบเพราะให้เกียรติเสมอ แต่ในเมื่อความเงียบของผมทำให้คุณดึงเวลาขนาดนี้ ผมก็มีความรู้สึกและอดทนจนถึงขีดสุดแล้วจริง ๆ
เริ่มแบบไม่รู้ตัว เพราะตัวเองอยู่ในห้องและมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกพร้อมกระดาษใบเดียว และบอกเราว่าต้องเซ็นเพื่อที่จะเข้ามวยรอบแน่นอน
ก่อนตอนนั้นผมคิดเสมอว่าผมมีแค่ความจริงใจไม่มีอะไรเลย และในกระดาษใบนั้น ไม่มีโอกาสได้อ่านและทบทวนเพราะอ่านไม่ออก มันเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยความซื่อของผมบวกกับความจริงใจที่มีเลยเซ็นไป
เวลาผ่านไป 2 ปีที่ผ่านมา ผมได้ไปรับสินค้าตัวหนึ่งมา และมีชายอีกคนโทรหาผมว่ารับเองไม่ได้เพราะมีสัญญาอยู่ ผมเลยงง
ตั้งแต่วันนั้นผมได้เดินเรื่องสัญญากับทุกคนที่ผมสามารถคุยได้ โดยไม่ใช้ทนายเพราะคิดว่าเราคือพี่น้องกัน แต่ก็โดนปัดมาตลอด จนมาถึงวันที่เกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมา
ที่ผมออกมาในวันนี้ ผมแค่มารักษาสิทธิ์ของผมเหมือนผมโดน…เพราะสิ่งที่ผมได้รับในสัญญาไม่ใช่ใบเดียวคือ 30 กว่าใบ ผมงง ทุกใบมีลายเซ็นผมหมดเลย ผมเลยคิดว่ามันแปลกๆละ ผมเลยให้ทนายของผมนัดประชุมกับชายคนนั้นในเรื่องนี้
ทนายผมได้ถามเขาว่า ในใบที่เหลือใครเป็นคนลงนาม ชายคนนั้นเขาเป็นคนสุภาพบุรุษมาก เขายอมรับว่าลงนามเอง
ที่ผมออกมาในวันนี้ไม่ได้อยากทะเลาะหรือมีปัญหากับใคร แต่ในเมื่อผมโดนแบบนี้ ผมแค่อยากออกมาสู้เพื่อความถูกต้องเท่านั้น
เสียใจมาตลอด มันถึงจุดแล้วจริงๆ ผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดร้ายกับใคร แต่อย่ามาทำแบบนี้กับผมเลย"