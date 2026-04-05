"ตรัย" โชว์ฟอร์มทีมชาติทะลุตัดเชือก ลูกครึ่งมาแรงศึกเทนนิสเยาวชนประเทศไทย

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จะได้ครองถ้วยพระราชทานฯ) ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 3 เม.ย. ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันของรุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ 16 ปี
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ ตรัย ศรีเสน มือวาง 4 จากประจวบคีรีขันธ์ โชว์ฟอร์มนักหวดเยาวชนทีมชาติไทย เอาชนะ ธัชธวัช ยิบอินซอย มือวาง 14 จาก กทม. ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-1 และ 6-3 ตรัย เข้ารอบรองชนะเลิศพบกับ ธรรมะ โคศิริ มือวาง 1 จาก กทม. ซึ่งเป็นเยาวชนทีมชาติไทยเช่นกัน และในรอบก่อนรองฯ ธรรมะ เอาชนะ ปาณะวัฒศ์ เซี่ยงเห็น มือวาง 6 จากภูเก็ต 2-0 เซต 6-2 และ 6-0
ทางด้านประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ อันนา ซาโต้ นักหวดลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น มือวาง 5 จาก กทม. ออกแรงหวดถึง 3 เซต ก่อนเอาชนะ ปัฐน์ธินันต์ เผือกคำ มือวาง 3 จากนครราชสีมา ได้สำเร็จ โดย อันนา ชนะ 2-1 เซต 6-2, 3-6 และ 6-3 อันนา ฉลุยตัดเชือกกับ โชติรินทร์ แก้วก่า มือวาง 1 จากชลบุรี ที่ในรอบก่อนรองฯ เอาชนะ นิฏฐา อุริยะพงศ์สรรค์ จากขอนแก่น ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-2
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ไอร์ตัน ซูน (กทม.) ชนะ กิตติธีร์ ผลพนิชรัศมี (นนทบุรี) 5-4(5), 4-1, ธีธัช ภูวไพรศิริศาล (ขอนแก่น) ชนะ ดัสติน เขียวรักษา (ชลบุรี) 4-0, 4-2, ธนภัทร ศรีพุดฑา (ขอนแก่น) ชนะ ณัฏฐชัย โลหะสุวรรณ (อยุธยา) 4-0, 4-1, พิชญ์ แสนบัวหลวง (เชียงราย) ชนะ ยศภัทร พสวงศ์ (กทม.) 4-1, 4-0
หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ ศวันรัต เครือญาติดี (กทม.) ชนะ คณินพิชญ์ วโรภาษ (กทม.) 4-5(3), 4-2 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5, ฑีณัชชา อินทรสุข (สุราษฎร์ธานี) ชนะ ปริยากร ศรีอรุณนิรันดร์ (นนทบุรี) 2-4, 4-0 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5, พรนัชชา ประจันบาล (กทม.) ชนะ ปวรวรรณ ฉัตรมาศ (ชลบุรี) 5-3, 5-3, นิศรา เอกอรมัยผล (กทม.) ชนะ ธรัญญา วิสุทธิธาดา (นนทบุรี) 4-1, 5-3
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ พัชรพล หลีกุล (สงขลา) ชนะ ธีรพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา (กทม.) 6-1, 6-2, ยองเจ ทองรุ่ง (กทม.) ชนะ ณปราธ ละไล (กทม.) 6-4, 6-2, ส่วนหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะเลิศ ปวีณอร นวลศรี (ปทุมธานี) ชนะ ริโอะ ฮิกาชิ (กทม.) 6-2, 6-2, มะลิ อ่องลออ (ปทุมธานี) ชนะ พิมพ์พิศา วงษ์วานิชขจร (กทม.) 4-6, 7-6(2) และ 7-6(4)