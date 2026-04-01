“ฮอว์กิ้นส์” ของแสลง “เอฟวัน” พ่ายอีก 8-10 จอด 16 คนสอยคิวทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ

แบร์รี่ ฮอว์กิ้นส์ นักสอยคิวมือ 11 ของโลก ยังคงเป็นของแสลงสำหรับ "เอฟวัน" เทพไชยา อุ่นหนู นักสอยชาวไทย มือ 22 ของโลก เจ้าของแชมป์เวิลด์ โอเพ่น 2026 หลังการพบกันล่าสุดเมื่อช่วงดึกวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ในศึกทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่อังกฤษ “เอฟ” ต้องพ่ายแพ้ให้กับจอมเก๋า จากอังกฤษ อีกครั้ง 8-10 เฟรม
สำหรับแมตช์นี้ “เอฟวัน” เป็นฝ่ายตามหลังอยู่ 3-5 เฟรม หลังจบเซสชั่นแรก และเมื่อกลับมาแข่งขันต่อในเซสชั่นสอง “เอฟ” พลิกกลับมานำได้ที่ 7-6 และ 8-7 เฟรม ทว่าสุดท้ายถูกจอมเก๋าชาวผู้ดี พลิกเก็บ 3 เฟรมรวด ทำให้ “เอฟ” พ่ายไป 8-10 เฟรม ทำให้ต้องยุติเส้นทางเอาไว้ที่รอบ 16 คนสุดท้าย และยังคงเอาชนะ ฮอว์กิ้นส์ ไม่ได้ใน 8 ครั้งที่พบกัน
ขอบคุณภาพ : WST
