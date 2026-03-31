“ทอม เบียห์” สวมบทฮีโร่โขกประตูชัยพาช้างศึกเฉือน เติร์กเมนิสถาน 2-1 ทะลุรอบสุดท้าย เอเชียน คัพ 2027

วันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 19.30 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน การแข่งขันฟุตบอลเอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 6 ฟุตบอลชายทีมชาติไทย อันดับ 96 ของโลก ลงสนามพบกับ เติร์กเมนิสถาน ทีมอันดับ 137 ของโลก
โดยห้าเกมก่อนหน้านี้ ทั้งสองทีมต่างชนะ 4 แพ้ 1 และมี 12 แต้มเท่ากัน อย่างไรก็ตามเฮดทูเฮดเป็นเติร์กเมนิสถาน ที่ดีกว่า หลังชนะไทยมาในเกมแรก ด้วยสกอร์ 3-1 ทำให้นัดนี้ไทยต้องชนะสถานเดียว
เกมนี้ "แอนโธนี ฮัดสัน" หัวหน้าผู้ฝึกสอน วาง ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร ประสานงานแดนกลางคู่กับ ธีราทร บุญมาทัน สนับสนุนสามประสานในแดนหน้าอย่าง อนันต์ ยอดสังวาลย์, ชนาธิป สรงกระสินธ์ กัปตันทีม และ ศุภชัย ใจเด็ด เป็นหน้าเป้า
เริ่มเกมมาเพียง 4 นาที ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูขึ้นนำ ชนาธิป สรงกระสินธ์ โหม่งบอลต่อมาให้ ศุภชัย ใจเด็ด ได้ยิงด้วยขวานอกกรอบเขตโทษ บอลพุ่งไปติดเซฟผู้รักษาประตูเติร์กเมนิสถาน ปัดออกมาได้
ถัดมานาทีที่ 8 ไทย ได้จังหวะลุ้นยิงประตูอีกครั้ง ศุภนันท์ บุรีรัตน์ เปิดบอลจากฝั่งขวาเข้ากรอบเขตโทษมาถึง ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร ได้ขึ้นโหม่งบอลไปติดเซฟผู้รักษาประตูเติร์กเมนิสถาน
จากนั้นนาทีที่ 15 ไทย มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากลูกเตะมุม ธีราทร บุญมาทัน เปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษมาถึง ศุภนันท์ บุรีรัตน์ ได้ยืนโหม่งโล่งๆเข้าประตูไป
หลังจากนั้น ทีมชาติไทยเป็นฝ่ายครองบอลพยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาประตูที่สอง แต่สุดท้ายยังไม่สามารถจบสกอร์จนเปลี่ยนเป็นประตูที่สองได้
ท้ายครึ่งแรกนาทีที่ 35 ไทย มีโอกาสลุ้นประตูหนีห่าง จากลูกฟรีคิก ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร เปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษ มาโดนผู้รักษาประตูเติร์กเมนิสถาน ชกบอลไม่ดีมาเข้าทาง อนันต์ ยอดสังวาลย์ ได้วอลเลย์ด้วยขวาหลุดกรอบไป ทำให้จบครึ่งแรก ทีมชาติไทย ขึ้นนำ เติร์กเมนิสถาน 1-0
ครึ่งหลัง ไทย เปลี่ยนผู้เล่นคนแรก ส่ง สุภโชค สารชาติ ลงสนามมาเล่นแทน อนันต์ ยอดสังวาลย์
ก่อนที่นาที 60 เติร์กเมนิสถาน ตามตีเสมอเป็น 1-1 มิไฮล์ ติตอฟ ไหลบอลมาให้ เตมู ชารีเยฟ ได้ยิงด้วยขวาหน้ากรอบเขตโทษเข้าประตูไป
นาทีที่ 71 ไทย เปลี่ยนตัวผู้เล่นพร้อมกันสามคน ส่ง สารัช อยู่เย็น, อิคลาส สันหรน และ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ ลงแทน ศุภชัย ใจเด็ด, ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร และ นิโคลัส มิคเกลสัน
นาทีที่ 78 ไทย เปลี่ยนตัวผู้เล่นอีกครั้ง ส่ง เสกสรรค์ ราตรี ลงสนามมาเล่นแทน กฤษดา กาแมน
ต่อมานาทีที่ 86 ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูขึ้นนำอีกครั้ง ชนาธิป สรงกระสินธ์ จ่ายบอลทะลุช่องมาให้ จู๊ด ซุ่นทรัพย์-เบลล์ ได้พาบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนยิงด้วยขวาไปแฉลบแนวรับเติร์กเมนิสถานออกไป
ท้ายเกมนาทีที่ 88 ไทย มาได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งเป็น 2-1 จากลุกเตะมุม ธีราทร บุญมาทัน เปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษมาถึง มานูเอล ทอม เบียห์ ได้ขึ้นโหม่งโล่งๆคนเดียวส่งบอลตุงตาข่ายเข้าไป
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ทีมชาติไทย เอาชนะ เติร์กเมนิสถาน 2-1 เก็บเพิ่มเป็น 15 คะแนน คว้าแชมป์กลุ่มดี ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเอเชียน คัพ 2027 ได้สำเร็จ
รายชื่อ 11 ตัวจริง
ปฏิวัติ คำไหม (GK), ธีราทร บุญมาทัน, โจนาธาร เข็มดี, ศุภชัย ใจเด็ด, อนันต์ ยอดสังวาลย์, นิโคลัส มิคเกลสัน, มานูเอล ทอม เบียรห์, กฤษดา กาแมน, ชนาธิป สรงกระสินธ์ (C), ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร, ศุภนันท์ บุรีรัตน์