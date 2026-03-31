ประเดิมชูต TOA3X3 สุดมันที่สุพรรณบุรี ดาวเด่นทีมชาติวืดแชมป์, Elite เหมา 2

ประเดิมสนามแรกแล้ว ศึกยัดห่วง TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ เปิดหรูที่หอคอยบรรหารแจ่มใส แลนด์มาร์กใจกลางเมืองสุพรรณ คึกคักทั้งทีมชาติและตัวต่างชาติมาร่วมกันสร้างสีสันมันหยด "นิโคล่า ฟลังโก้" หนุ่มทีมชาติไทยเลือกสุพรรณ ไม่พลาดมาร่วม แต่ไปไม่ถึงดวงดาว พ่าย SL X ทงหลี ที่มีตัวต่างชาติมาโชว์ดั๊งก์กันสะเด่า ขณะที่ Elite allstar ขนนักชูตผิวหมึก กวาดแชมป์ไป 2 รุ่น ทั้ง 14 และ 16 ปี
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3 x 3 All Thailand - Domestic Power 2026 รายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันทั่วประเทศ โดยปีนี้พิเศษสุดร่วมกับภาครัฐเข้าโครงการ “โครงการพัฒนาเยาวชน Domestic Power Youth Development กีฬาบาสเกตบอล (โครงการส่งเสริมศักยภาพกีฬาบาสเกตบอลสู่ความสำเร็จ) ประจำปี 2569” ขยายจัดแข่งเป็น 15 สนาม พร้อมกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่ เปิดคลินิกพี่สอนน้อง 5 ภาค, เปิดอบรมโค้ช 4 ภาค, ดึงนักบาสฯฝีมือดีเข้าแคมป์ 2 ครั้งผลักดันสู่ทีมชาติ
ก้าวสู่สนามแรกจัดขึ้นแล้ว ณ หอคอยบรรหารแจ่มใส แลนด์มาร์กเบอร์ 1 ใจกลางเมือง สุพรรณบุรี สนามนี้ได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานร่วมด้วย นายกลวัชร ทรัพย์ส่งสุข รองผู้ว่าฯ, ดร.เอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี, นายสรชัด สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี, นายนพคุณ ปัญญาเสริมสุข ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ฯลฯ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี
การแข่งขันในสนามแรกนี้ มีแข่งขันทั้งหมด 7 รุ่น และแข่งขันดุเดือดทุกรุ่น โดยเฉพาะในประเภทประชาชนชาย ครัวบ้านจารย์ ทีมเจ้าถิ่นและรายการนี้จัดเต็ม นำ นิโคล่า ฟลังโก้ ทีมชาติไทยชุดปัจจุบันเลือดสุพรรณไอดอล มาเป็นตัวหลักให้ทีมเข้าถึงรอบชิงตามความคาดหมาย มาพบกับ SL X ทงหลี ทีมเก่งที่รวมดาวดัง และเริ่มสร้างชื่อขจรขจายในรุ่นประชาชน 3x3 ที่กวาดแชมป์มาหลายรายการ เริ่มแข่งขัน SL X ทงหลี เหลื่อมกว่านิดๆ ตรงผู้เล่นแกร่งทั้ง 4 คน มีตัวต่างชาติ แมคเกรดี้ แม้จะไม่สูงใหญ่ แต่ก็คล่องยากประกบ แถมแม่นเป็นจับวาง อย่างไรก็ตาม นิโคล่า ของทีมเจ้าถิ่นก็ไม่ปล่อยให้แต้มห่างลุยวาง และชูตนอก ขยับแต้มไล่บี้ แต่วันนี้นอกจากต่างชาติแล้ว SLX ทงหลียังมี ณัฐวุฒิ เสรีลัดดานนท์ ไม่รู้กินยาแม่นมาจากไหน ชูตเป็นลงนำทีมเข้าป้ายไปสุดมันสะใจกองเชียร์ สกอร์ 21-18
ส่วนรุ่นอื่นๆ ปรากฏว่า Elite allstar ที่รวมทีมมาจากโรงเรียนนานาชาติ Trail ฟาดแชมป์ไปถึง 2 รุ่น โดย รุ่น 14 ปี ชาย เซดริก ดเวน เอบรอน ทักษะเรื่องบอลยากหาใครประกบ สยบ kja 19 - 15 และ เอบรอน คว้านักกีฬา MVP ของรุ่น ไปครอง รุ่น 16 ปีชาย Elite allstar ที่มี อิสไมลล่า เกย์ นักชู้ตผิวหมึกสูงร่วม 2 เมตร ซึ่งไม่พลาด เกย์ ดั๊งก์ห่วงจนเพลิน ชนะ ทีมจากกาญจนบุรี ไป 21 - 9 ดังผลการแข่งขันดังนี้
ด้านผลการแขงขน่ TOA 3x3 Basketball All Thailand - Domestic Power 2026 สนามที่ 1 จ.สพรรณบรี
รุ่น14 ปีชาย ชิงชนะเลิศ Elite All Star ชนะ KJA 19-15 ชิงที่ 3 SMB Basketball ชนะ เด็กฝั่งธน 10 - 7,
รุ่น 16 ชาย ชิงชนะเลิศ Elite All Star ชนะ KNBCBWA 21 - 9 ชิงที่ 3 Suannon ชนะ PsA 11 - 9, ประเภทหญิง ชิงชนะเลิศ TPA ชนะ Absornsawan 12 - 11 ชิงที่ 3 BMW2 ชนะ TCS88 8 - 0
รุ่น 18 ปีชาย ชิงชนะเลิศ ผักไห่ "สุทธาประมุข" ชนะ PTTN BC 11 - 8 ชิงที่ 3 SK GAMMA ชนะ Suankularb Non 14 - 8, ประเภทหญิง ชิงชนะเลิศ สตรีอ่างทอง ชนะ Sysp 20 - 5 ชิงที่ 3 บ้านหมอ18W ชนะ Chic chic 3 - 2, รุ่น 23 ปีชาย ชิงชนะเลิศ Crypto Cobra Chiangrai A ชนะ ศิลปากร RED 21 - 8 ชิงที่ 3 BWA ชนะ Crypto Cobra Chiangrai B 15 - 9 และรุ่นประชาชน ชาย ชิงชนะเลิศ SL X ทงหลี ชนะ ครัวบ้านจารย์ 21-18 ชิงที่ 3 ศิลปากร ชนะ. Suphanburi Chargers 15-14
สำหรับสนามต่อไป เป็นสนามที่ 2 จะบุกไปที่ โรงเรียนศรีสุวิช พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม นี้