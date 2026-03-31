สัปดาห์หนังสือฯ ครึ่งทาง กระแสอ่านพุ่งต่อเนื่อง! มัดรวม Read the Legend หนังสือต้องห้าม (ลืม) รีบช้อปก่อนพลาด 6 วันสุดท้าย! ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 เมษายน 2569 เวลา 10.00–21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
บรรยากาศงาน สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24 เดินทางเข้าสู่ช่วงครึ่งทางแล้ว แต่กระแสความคึกคักยังพุ่งแรงไม่หยุด นักอ่านทุกช่วงวัยยังหลั่งไหลเข้าร่วมงานต่อเนื่อง สะท้อนพลังการอ่านของสังคมไทย และการเติบโตของอุตสาหกรรมหนังสือทั้งด้านการผลิต การซื้อขายลิขสิทธิ์ และความหลากหลายของเนื้อหาที่ตอบโจทย์นักอ่านยุคใหม่
อีกเพียง 6 วันสุดท้ายก่อนปิดฉาก ผู้จัดงานจึงมัดรวม “หนังสือดี–หนังสือเด่น–Read the Legend หนังสือต้องห้าม (ลืม)” จากหลากหลายสำนักพิมพ์ ชวนผู้อ่านพุ่งตัวเลตรงไปเลือกเล่มโปรดก่อนพลาดโอกาสสำคัญของปี
พร้อมกันนี้ มูลนิธิ “หนึ่งอ่านล้านตื่น” ยังร่วมเติมพลังการอ่านให้สังคมไทย ด้วยการมอบทุนเลือกซื้อหนังสือที่โดนใจให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานเครือข่ายในกรุงเทพมหานคร จำนวน 11 แห่ง มูลค่ารวม 110,000 บาท เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงหนังสือและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในเยาวชนอย่างยั่งยืน
แนะนำหนังสือดีที่น่าอ่านในงานครั้งนี้
เริ่มจาก สำนักพิมพ์ 13357 บูท K32 กับ “กาสักอังฆาต” ตำนานนิยายสืบสวนที่นักอ่านพูดถึงมากที่สุด
หนึ่งในบูทที่นักอ่านแวะไม่ขาดสาย คือ สำนักพิมพ์ 13357 ของ กิตติศักดิ์ คงคา เจ้าของซีรีส์สืบสวนเข้มข้น “อาชญรีเยนต์” ที่กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ และสร้างฐานนักอ่านเหนียวแน่นอย่างต่อเนื่อง
4 เล่มขายแรงในงานนี้ ได้แก่
• กาสักอังฆาต นิยายสืบสวนเปิดตำนานฝาแฝดยอดนักสืบ ยอดขายทะลุ 120,000 เล่ม
• เบญจทีรฆันดร เล่มที่ 5 ของซีรีส์สุดเข้มข้น
• คู่มือนิติเวชศาสตร์ ฉบับพกพา เปิดโลกความรู้เรื่องความตายแบบเข้าใจง่าย
• จวบจนสิ้นแสงแดงดาว นวนิยายดรามาอิงประวัติศาสตร์ที่ตีพิมพ์ซ้ำหลายครั้ง
และในหมวด Read the Legend หนังสือต้องห้าม (ลืม) ต้องยกให้ กาสักอังฆาต เป็น “นิยายแจ้งเกิด” ที่เปลี่ยนชีวิตผู้เขียน และเป็นประตูบานแรกของนักอ่านจำนวนมากสู่โลกนิยายสืบสวน
ข่าวดีสำหรับแฟน ๆ คือ กาสักอังฆาต ฉบับมังงะสัญชาติไทย อยู่ระหว่างพัฒนาการผลิต เตรียมกลับมาวางจำหน่ายอีกครั้งในงานหนังสือเดือนตุลาคมปีนี้
มาต่อกันที่ สำนักพิมพ์ 10 มิลลิเมตร บูท L07 หนังสือวาดรูปสุดฮิต จุดประกายศิลปินรุ่นใหม่
สายอาร์ตห้ามพลาด Easy Drawing by Kanis ตอน แมวบ้าน ๆ วาดง่าย ๆ หนังสือวาดรูปยอดนิยมที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มนักวาดมือใหม่
ภายในบูทยังมีโซน Art & Craft เอาใจนักวาดอิสระ พร้อมเปิดโอกาสส่งผลงานร่วมสร้างสรรค์กับสำนักพิมพ์
ด้าน ฐิตภัทร คชรัตน์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์ ยกให้ Improvise ผลงานของ ทรงศีล ทิวสมบุญ เป็นหนังสือในดวงใจที่เข้ากับแนวคิด Read the Legend หนังสือต้องห้าม (ลืม) และยังมีฉบับรีพิมพ์จำหน่ายภายในงาน
สำนักพิมพ์แสงดาว บูท J31 เปิดคลังวรรณกรรมคลาสสิก–ประวัติศาสตร์เข้มข้น
บูทแสงดาวคัดสรรหนังสือ “ตัวจริงเสียงจริง” สำหรับนักอ่านสายลึก ได้แก่
• พงศาวดารจีนไซ่ฮั่น มหากาพย์สงครามระดับตำนาน
• พระเจ้าตาก 2481 โดย เอี๊ยเม้ง อักษรมัด งานคลาสสิกที่เคยถูกจัดเป็นหนังสือต้องห้ามในอดีต
ส่วนหนังสือในหมวด Read the Legend หนังสือต้องห้าม (ลืม) คือ สามเกลอ (ชุดวัยหนุ่ม) โดย ป. อินทรปาลิต หนึ่งใน “100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน” ปัจจุบันตีพิมพ์แล้ว 30 เล่ม จากทั้งหมด 35 เล่ม
สำนักพิมพ์วุฒิชัยบุ๊คส์ บูท M08 รวมวรรณกรรมระดับโลก ราคาจับต้องได้
อีกหนึ่งบูทที่นักอ่านแวะไม่ขาดสาย คือ วุฒิชัยบุ๊คส์ ของ วุฒิชัย แตงน้อย ที่รวบรวมวรรณกรรมคลาสสิกระดับโลกไว้ครบ เล่มขายดี ได้แก่
• เจ้าชายน้อย (ฉบับครบรอบ 70 ปี)
• เทพนิยายกรีก
• พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออส
พร้อมโปรแรงเอาใจนักอ่าน
การ์ตูนขายหัวเราะ เล่มละ 10 บาท
นิยาย BL เริ่มต้น เล่มละ 100 บาท
สำหรับหนังสือในหมวด Read the Legend หนังสือต้องห้าม (ลืม) เจ้าของบูทยกให้ เจ้าชายน้อย เป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต และเป็นหนึ่งในหนังสือที่ “ต้องห้าม (ลืม)”
