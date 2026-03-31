"มารินี" ควบ Honda RC213V ซิวท็อป 9 โมโตจีพี ออสติน เดินหน้าคว้าแต้มต่อเนื่อง

ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 3 รายการ กรังด์ปรีซ์ ออฟ ดิ อเมริกาส์ ผ่านการแข่งขันรอบ เมนเรซ เมื่อเช้ามืดวันจันทร์ที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ เซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์ เมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 20 รอบสนาม โดย “โจอัน เมียร์” นักบิดชาวสแปนิชหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล ได้ออกตัวจากกริดที่ 5 และสร้างโอกาสในการลุ้นโพเดียมได้อีกครั้ง ทว่ามีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยส่งผลให้เจ้าตัวพลาดล้มลงในช่วงต้นเรซอย่างน่าเสียดาย
ขณะที่ทีมเมทชาวอิตาเลียนอย่าง “ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 เดินหน้าสร้างผลงานยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ออกตัวจากกริดที่ 11 ต่อสู้ในกลุ่มกลางอย่างสุดมันส์ และบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 9 ด้วยเวลารวม 41 นาที 5.124 วินาที ตามหลังผู้ชนะ 14.471 วินาที
ด้านรุกกี้ชาวบราซิเลียน “ดิโอโก้ โมเรร่า” เจ้าของหมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ โชว์ฟอร์มดุดันตลอดทั้งเรซ ออกตัวจากกริดที่ 14 บิดเข้าป้ายในอันดับ 13 ตามหลังผู้ชนะ 22.201 วินาที คว้าแต้มมาได้อีกครั้งในสนามนี้ ส่วนทีมเมทจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสอย่าง “โยฮันน์ ซาร์โก” หมายเลข 5 จาก คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์ พลาดล้มไม่จบการแข่งขัน
สำหรับศึก โมโตจีพี 2026 สนามถัดไปจะโยกกลับไปแข่งขันในทวีปยุโรป ที่ เซอร์กิโต เด เฮเรซ - อังเคล นิเอ็ตโต้ ประเทศสเปน ในรายการ สแปนิช กรังด์ปรีซ์ ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายนนี้
