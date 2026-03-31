“ก้อง-สมเกียรติ” ปลดล็อคแต้ม! ประเดิมคัมแบ็กสนามแรก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ ที่โปรตุเกส

ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 2 ดวลความเร็วเรซที่ 2 เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ อัลการ์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ชิงชัยกันทั้งสิ้น 20 รอบสนาม
เกมเรซนี้มีความหมายอย่างมากต่อการพัฒนาผลงานของ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทยเจ้าของรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 35 จากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี ที่หายเจ็บกลับมาลงแข่งเป็นครั้งแรกในศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ ทั้งในแง่การปรับฟีลลิ่งการขับขี่ของตัวเอง และข้อมูลในการเซ็ตอัพรถแข่ง
นักบิดไทยได้ออกตัวจากกริดที่ 19 แต่เสียจังหวะในช่วงเริ่มเกม จนหล่นลงไปอันดับสุดท้าย และยังต้องเข้ารับโทษ "ลองแล็ป เพนัลตี้" ที่ติดตัวมาจากการแข่งขันรอบ "ซูเปอร์โพลเรซ" ทำให้ต้องเจองานหนักอย่างมาก ทว่าเจ้าตัวไม่ยอมแพ้ค่อยๆ ไล่อันดับขึ้นมา ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ 15 ด้วยเวลาตามหลังผู้ชนะ 39.124 วินาที ปลดล็อคคว้าแต้มแรกได้สำเร็จ
ส่วนทีมเมทจอมเก๋าชาวไอริชอย่าง “โจนาธาน เรีย” ดีกรีแชมป์โลก 6 สมัย เจ้าของหมายเลข 65 ออกตัวจากกริดที่ 18 ไต่ขึ้นไปจบการแข่งขันในอันดับ 12 ตามหลังผู้ชนะ 35.353 วินาที เก็บแต้มให้ตนเองและทีมได้ทั้งคู่
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนามถัดไปจะดวลความเร็วระหว่างวันที่ 17-19 เมษายนนี้ ที่ ทีที เซอร์กิต แอสเซ่น ประเทศเนเธอร์แลนด์
