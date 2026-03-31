"ฮีต" รัน 14-0 แซงชนะ "นิกส์" เข้าเพลย์ออฟ 4 ปีติด

นิว ยอร์ก นิกส์ กลายเป็นทีมเข้าเพลย์ออฟรายที่ 3 ของสายตะวันออก ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) หลัง ไมอามี ฮีต รัน 14-0 ท้ายเกม แซงชนะ ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส 119-109 ที่สนามคาเซยา เซ็นเตอร์ วันอังคารที่ 31 มีนาคม
ผลการแข่งขันทำให้ นิกส์ เข้าเพลย์ออฟปีที่ 4 ติดต่อกัน และการันตีติดท็อป 6 ของคอนเฟอเรนซ์ สถิติชนะ 48 แพ้ 27 โดยไม่ต้องคำนึงว่าเหลือโปรแกรมฤดูกาลปกติกี่เกม
ปัจจุบัน นิกส์ แชมป์ 2 สมัย รั้งอันดับ 3 สายตะวันออก ตามหลังอันดับ 2 บอสตัน เซลติกส์ (ชนะ 50 แพ้ 25) 2 เกม และ ขึ้นนำอันดับ 4 คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส (ชนะ 47 แพ้ 28) อยู่ 1 เกม
ก่อนหน้า เซลติกส์ กับ ดีทรอยต์ พิสตันส์ ทีมอันดับ 1 ของสายตะวันออก การันตีเพลย์ออฟเรียบร้อยแล้ว