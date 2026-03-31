“บีซ” สู้อย่างสุดหัวใจคว้าเจ้าความเร็วสองล้อวีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026

“บีซ” จุฑาธิป มณีพันธุ์ นักปั่นทีมไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง สู้อย่างสุดหัวใจแม้ร่างกายไม่ฟิตเต็มร้อย คว้ารางวัลเจ้าความเร็วจุดที่ 2 (IS2) มาครอง ในศึกจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” สเตจที่ 1 ขณะที่แชมป์ประจำสเตจเป็นของ วาเลริยา ซาคาร์คินา นักปั่นจากทีมจีเอ็นซี-ฟิงซ์ เกิร์ล พาวเวอร์ ของจีน ด้าน “เสธ.หมึก” พอใจนักปั่นไทยสู้อย่างเต็มที่ทุกคน พร้อมสั่งการให้สตาฟฟ์โค้ชวางแผนแก้เกมกันใหม่
การแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “วีเมนส์ ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2026” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-2 เมษายน 2569 โดยใช้เส้นทางในจังหวัดหนองคาย ระยะทางรวม 297.10 กิโลเมตร สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันสเตจที่ 1 ที่ลานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา จังหวัดหนองคาย โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยตัวนักกีฬา พร้อมด้วย “เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี รองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชีย (ACC), ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน (ACF) และนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมในพิธี
การแข่งขันสเตจที่ 1 เส้นทางเริ่มจากลานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 60 พรรษา-ไปหนองสองห้อง-วัดพระธาตุบังพวน-บ้านถ่อน-ท่าบ่อ-โพนสาเวียงคุก-ปะโค กลับมาเข้าเส้นชัยที่หน้าสนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย ระยะทาง 105.70 กิโลเมตร โดยพิธีมอบรางวัลนักกีฬา ได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ ทอนมณี ปลัดจังหวัดหนองคาย, พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา
ผลการแข่งขันปรากฏว่า แชมป์ประจำสเตจเป็นของ วาเลริยา ซาคาร์คินา นักปั่นจากทีมจีเอ็นซี-ฟิงซ์ เกิร์ล พาวเวอร์ ของจีน เวลา 2.31.46 ชั่วโมง, อันดับ 2 ฉีเมิ่ง จู นักปั่นทีมหลี่หนิง สตาร์ เลดี้ ของจีน เวลา 2.31.46 ชั่วโมง, อันดับ 3 เหงียน ทิ ทัต นักปั่นทีมชาติเวียดนาม เวลา 2.32.04 ชั่วโมง ส่วนนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดได้แก่ “เนเน่” น.ส.รุ่งนภา กุศล นักปั่นทีมชาติไทย เวลา 2.32.04 ชั่วโมง
ด้านรางวัลเจ้าความเร็ว หรือ Intermediate Sprints จุดที่ 1 (IS1) ได้แก่ เหงียน ทิ ทัต นักปั่นทีมชาติเวียดนาม ส่วน IS2 เป็นของ “บีซ” ร.อ.หญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์ นักปั่นทีมไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง และรางวัลนักกีฬาบู๊ยอดเยี่ยม (Most Combative Rider) ได้แก่ ฉีเมิ่ง จู นักปั่นทีมหลี่หนิง สตาร์ เลดี้
ตำแหน่งผู้นำเวลารวมเป็นของ วาเลริยา ซาคาร์คินา นักปั่นทีมจีเอ็นซี-ฟิงซ์ เกิร์ล พาวเวอร์ ของจีน เวลารวม 2.31.36 ชั่วโมง ได้สวม “เสื้อเหลือง” ด้าน เหงียน ทิ ทัต นักปั่นทีมชาติเวียดนาม ได้รางวัลเบสต์อาเซียน หรือนักปั่นยอดเยี่ยมอาเซียน ได้สวม “เสื้อม่วง” โดยมีเวลารวมอยู่อันดับ 3 เวลา 2.31.55 ชั่วโมง ส่วน ร.อ.หญิง จุฑาธิป มณีพันธุ์ นักปั่นทีมไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง รั้งอันดับ 4 เวลารวม 2.32.01 ชั่วโมง ด้านรางวัลผู้นำคะแนนรวมเจ้าความเร็ว เป็นของ ฉีเมิ่ง จู นักปั่นทีมหลี่หนิง สตาร์ เลดี้ ได้สวม “เสื้อเขียว” ส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่ www.tourofthailand.in.th
หลังการแข่งขัน “บีซ” จุฑาธิป เปิดเผยว่า สำหรับผลการแข่งขันวันนี้เกินเป้าหมายที่วางเอาไว้ เพราะเป็นเกมที่มีความเร็วสูง ประกอบกับสภาพร่างกายตนเองก็ไม่สมบูรณ์เต็มร้อย เนื่องจากมีภารกิจอบรมหลักสูตรนายพันจึงมีเวลาฝึกซ้อมน้อย แต่ก็พยายามฝึกซ้อมทุกวัน และทุกคนในทีมก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีที่สุดแล้ว ส่วนคู่แข่งจากทีมต่างๆ ก็มีความแข็งแกร่งทุกทีม แต่เป็นเพราะเราฟิตไม่พอเอง ดังนั้นผลการแข่งขันออกมาเช่นนี้ก็ถือว่าน่าพอใจแล้ว สำหรับการแข่งขันอีก 2 สเตจที่เหลือต้องแก้เกมกันใหม่และพวกเราทุกคนจะพยายามเก็บ IS ให้ได้ทั้งหมด และถ้าหากมีโอกาสหนีออกมาจากกลุ่มใหญ่ได้ก็จะหนี ที่สำคัญจะพยายามคว้าแชมป์ให้ได้อย่างน้อย 1 สเตจ ขอฝากพี่น้องชาวไทยช่วยให้กำลังใจเชียร์พวกเราทุกคนด้วย พวกเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
ด้าน พลเอกเดชา กล่าวว่า สำหรับจุฑาธิปมีภารกิจอบรมหลักสูตรนายพันตั้งแต่ก่อนไปร่วมการแข่งขันรายการ บีวาเซ ทัวร์ ออฟ เวียดนาม เมื่อต้นเดือนมีนาคม ทำให้มีเวลาฝึกซ้อมน้อย แต่ก็ยังไปซ้อมที่สนามจักรยานเจริญสุขมงคลจิตทุกวัน รวมถึง “แพร” ส.อ.หญิง เพชรดารินทร์ สมราช ก็มีเวลาฝึกซ้อมน้อยเช่นเดียวกัน แต่นักปั่นทุกคนมีกำลังใจดีและสู้อย่างเต็มที่ ส่วนอีก 2 สเตจที่เหลือสตาฟฟ์โค้ชทั้งทีมไทยแลนด์ วีเมนส์ ไซคลิง และทีมชาติไทย จะต้องแก้ไขจุดบกพร่องและวางแผนกันใหม่ คาดว่านักปั่นไทยจะทำผลงานได้ดีกว่าเดิม ต้องขอแรงใจพี่น้องประชาชนชาวไทยและที่จังหวัดหนองคายช่วยเชียร์นักปั่นไทยทั้ง 2 ทีมด้วย
สำหรับการแข่งขันสเตจที่ 2 วันที่ 1 เมษายน มีพิธีเปิดการแข่งขันที่ลานนาคาเบิกฟ้า จุดชมบั้งไฟพญานาค อำเภอโพนพิสัย เริ่มเวลา 08.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี เส้นทางเริ่มต้นจากลานนาคาเบิกฟ้า จุดชมบั้งไฟพญานาค วัดไทย ไปอำเภอโพนพิสัย-อำเภอรัตนวาปี-อำเภอเฝ้าไร่-อำเภอโพนพิสัย กลับมาเข้าเส้นชัยที่สนามกีฬากลางจังหวัดหนองคาย ระยะทาง 109.50 กิโลเมตร โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ และยูทูบ ThaiPBS ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป