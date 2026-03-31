2 ฮีโร่โอลิมปิก “ฟ่าง-ออย” เหมา 3 ทอง ยกน้ำหนักประเทศไทย

“ฟ่าง” ธีรพงศ์ ศิลาชัย และ “ออย” สุรจนา คำเบ้า โชว์ฟอร์มสมราคาฮีโร่ “โอลิมปิก 2024” เหมาคนละ 3 เหรียญทอง ศึก EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการแข่งขันประจำวัน 31 มีนาคม 2569 ซึ่งผลมีดังนี้
รุ่น 65 กิโลกรัม ชาย “ฟ่าง” ธีรพงศ์ ศิลาชัย เจ้าของเหรียญเงิน “โอลิมปิก 2024” โชว์ฟอร์มสมราคา เหมา 3 เหรียญทอง ให้ต้นสังกัดสโมสรราชนาวี เอ หลังยกท่าสแนทช์ 125 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 162 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 287 กิโลกรัม ส่วน พสิษฐ์ แสงม้า จากไอรอน ไฮวฟ ยิม เอ คว้า 3 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 114 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 156 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 270 กิโลกรัม ส่วน ภาณุเดช ปานกรด จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ บี ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 131 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 237 กิโลกรัม ส่วน เนติพงษ์ จันทร์ประนต จากสโมสรราชนาวี เอ รับ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 107 กิโลกรัม
รุ่น 53 กิโลกรัม หญิง “ออย” สุรจนา คำเบ้า ดีกรีเหรียญทองแดง “โอลิมปิก 2024” ลงแข่งให้กับชมรมยกน้ำหนักกองทัพบก ไม่ทำให้กองเชียร์ผิดหวัง กระชาก 3 เหรียญทองสำเร็จ หลังยกสแนทช์ 85 กิโลกรัม ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 110 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 195 กิโลกรัม ด้าน กชกร โคตรประทุม จาก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ คว้า 2 เหรียญเงิน ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 91 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 159 กิโลกรัม และ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 68 กิโลกรัม ส่วนเปรมศิริ บุญพิทักษ์ จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ คว้า 1 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 72 กิโลกรัม และ 2 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 86 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 158 กิโลกรัม
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านยูทูปช่อง Thailand TAWA Official และเพจเฟซบุ๊ก Thailand TAWA สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และ Tawa Weightlifting