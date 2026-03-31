นักหวดลูกครึ่งมาแรงแซงทะยานชิง “ณิชวรัชญ์” ตัดเชือกชนะศึกเยาวชนประเทศไทย

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ผ่านมา เป็นรอบรองชนะเลิศของรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี และ 14 ปี
ไฮไลท์ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบรองชนะเลิศ เดนิส เขียวรักษา นักหวดลูกครึ่งไทย-รัสเซีย มือวาง 6 จากชลบุรี พลิกสถานการณ์จากที่แพ้เซตแรก แซงกลับมาเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะ ลีโอ โกวิทวัฒนชัย มือวาง 3 จากชลบุรี 2-1 เซต 3-6, 6-1 และ 7-6 ไทเบรก 7-2
เดนิส จะเข้าไปชิงชนะเลิศกับ ฟาโรห์ โกวิทวัฒนชัย จากชลบุรี ซึ่งเป็นพี่ชายของลีโอ และในรายการนี้เป็นมือวาง 1 ของรายการ ที่เข้ารอบหลังจากตัดเชือกชนะ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ มือวาง 4 จากปทุมธานี 2-0 เซต 6-2, 6-3
ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบรองชนะเลิศ ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข มือวาง 4 จาก กทม. ใช้การเล่นที่หลากหลาย จนสามารถเอาชนะ ธนภรณ์ ก้อนศิลา มือวาง 2 จากนนทบุรี 2-0 เซต ด้วยสกอร์ 6-2, 6-4 ณิชวรัชญ์ ทะยานสู่รอบชิงชนะเลิศ พบกับ ศรุดา สุดตา มือวาง 3 จาก กทม. ที่ล้มมือวาง 1 วรินดา ลีปรีชานนท์ จาก กทม. ด้วยการเอาชนะ 2-0 เซต 6-3, 6-1
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบรองชนะเลิศ ชายเดี่ยว รพี เกื้อรักษ์ (พัทลุง) ชนะ วุฒิเมศร์ ตันติบารมีวิชญ์ (กทม.) 4-1, 4-2, กฤตภาส อากิโตะ อิชิฮาร่า (กทม.) ชนะ ฮาร์วีย์ ฮูฟท์แมน (สมุทรปราการ) 4-0, 4-1, ส่วนหญิงเดี่ยว อิน สิหนาทกถากุล (กทม.) ชนะ ชาคริยา นทีธร (กทม.) 4-0, 4-0, ลินลาเบญจ์ ลอรี่ (ภูเก็ต) ชนะ ณภิศฌยาณ์ จันทร์เพชร (ตรัง) 4-0, 4-2
ส่วนผลประเภทคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบรองชนะเลิศ ชายคู่ อาทิวราห์ วิถีพานิชย์ (นนทบุรี)-อเลกซานเดอร์ เวณด์ชูฮ์ (กทม.) ชนะ จิณ ภักดีพิพัฒนพงศ์ (กทม.)-วุฒิเมศร์ ตันติบารมีวิชญ์ (กทม.) 3-5, 4-1 และซูเปอร์ไทเบรก 10-8, คริษฐ์ นักดนตรี (ภูเก็ต)-รพี เกื้อรักษ์ (พัทลุง) ชนะ กฤตภาส อากิโตะ อิชิฮาร่า (กทม.)-บุญณ์นภัทธ พิกุลทอง (กทม.) 4-0, 4-2
และหญิงคู่ ลินลาเบญจ์ ลอรี่ (ภูเก็ต)-ณภิศฌยาณ์ จันทร์เพชร (ตรัง) ชนะ ภาวิดา ปิยะธนาพงษ์ (กทม.)-รมิดา กีรติบัวคำ (กทม.) 4-2, 5-4(7-1), อิน สิหนาทกถากุล (กทม.)-ณฐมน คงขำ (กทม.) ชนะ วชรนันท์ ตัณศิริชัยยา (กทม.)-สรัย ศุภโชควณิช (กทม.) 5-3, 4-2