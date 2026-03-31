ฮอกกี้ชายไทยมั่นใจติด​ 1 ใน​ 6 คว้าตั๋วลุยฮอกกี้เอเชียนเกมส์

นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฮอกกี้ ควอลิฟาย เอเชียนเกมส์ 2026 ประเภททีมชาย ระหว่างวันที่ 02 - 10 เมษายน 2026 ที่สนามกีฬาฮอกกี้กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน กรุงเทพมหานคร โดยรายการนี้ สมาคมได้รับเกียรติจาก สหพันธ์ฮอกกี้แห่งเอเชีย ให้จัดเกมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกหา 6 ประเทศเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ณเมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 4 ตุลาคม 2569
สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกมี 9 ประเทศเข้าร่วม ซึ่งก็ได้มีการจับสลากแบ่งสายเป็นที่เรียบร้อย สายเอ ประกอบด้วย โอมาน, ฮ่องกง, ไทย (เจ้าภาพ), คาซัคสถาน และอินโดนีเซีย ส่วนสายบี ประกอบด้วย บังคลาเทศ, ศรีลังกา, ไต้หวัน และอุซเบกิสถาน
นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ กล่าวเสริมว่า การเตรียมความพร้อมของสนามแข่งขัน ที่สนามกีฬาฮอกกี้กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน กรุงเทพมหานคร ได้จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้ ทั้ง 8 ชาติได้เดินทางถึงประเทศไทยทั้งหมดแล้ว ซึ่งครั้งนี้การเตรียมทีมนักกีฬาฮอกกี้ของไทย ถือว่าเตรียมตัวมาอย่างยาวนาน และหวังว่าในฐานะเจ้าภาพจัดเกมนี้จะสามารถคว้าโควตาเป็น 1 ใน 6 ทีม ได้สิทธิ์ไปเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้
สำหรับรายชื่อนักกีฬาฮอกกี้ทีมชาติไทย มีดังนี้ 1.จิรณัฐ แซ่เอี่ยว, 2.จ่าอากาศโทกฤษฎา เชื่อมแก้ว, 3.ไกรวิชญ์ ทวีชาติ, 4.จ่าอากาศตรีพิเชฐ ชัยมณี, 5.อุดมโชค พอกพูล, 6.จ่าอากาศเอกนเรนทร์ธร ดีษา, 7.จ่าอากาศโทสุริยา เกสอนบัว, 8.นายศักดิ์ติชัย เเก้วเเมว, 9.กันต์กวี บุญศรี, 10.เจษฎาภรณ์ หาสุข
11.พลทหารคุณากร ใจทัศน์, 12.ปฏิญญา ปานสีเมฆ, 13.สิบเอกนายสาริกข์ มหาเวก, 14.จ่าอากาศเอกธนกฤต จันทะเคียน, 15.นพดล สำอางค์, 16.จ่าอากาศโทชนะชล รุ่งนิยม, 17.จ่าอากาศโทบริรักษ์ หาระพันธ์, 18.วรวุฒิ แก้วเชียงหวาง, 19.ธาวิน พรหมจันทร์, 20.อาฟิส หะยีดาโอะ, 21.ณัฏฐ์วัฒน์ กึ่งสำโรง, 22.เตชินท์ แอกคะ, 23.กลวัชร คำม
ส่วนรายชื่อเจ้าหน้าที่ทีม ประกอบด้วย 1.พลอากาศเอก พิชัย เขม้นจันทร์ เป็นผู้จัดการทีม, 2.พิรัชน์ โชติธรรมรัตน์ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม, 3.ไท เบง ไฮ ทำหน้าที่โค้ชทีมไทย และ 4.พันจ่าอากาศเอก สดากร วิมุตตานนท์
ด้านโปรแกรมการแข่งขันในวันที่ 2 เม.ย. เวลา 10.00 น. บังคลาเทศ พบ ไต้หวัน เวลา 12.00 น., ศรีลังกา พบ อุซเบกิสถาน เวลา 14.00 น., ฮ่องกง พบ อินโดนีเซีย และเวลา 16.00 น. ไทย พบ คาซัคสถาน