ฮอกกี้ชายไทยมั่นใจติด​ 1 ใน​ 6 คว้าตั๋วลุยฮอกกี้เอเชียนเกมส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นายกองเอกชัยภัก​ดิ์​ ศิริวัฒน์​ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้​แห่ง​ประเทศไทย​ เปิดเผยว่า​ ประเทศไทย เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ฮอกกี้ ควอลิฟาย เอเชียนเกมส์ 2026 ประเภททีมชาย ระหว่างวันที่ 02 - 10 เมษายน​ 2026 ที่สนามกีฬาฮอกกี้กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน​ กรุงเทพมหานคร​ โดยรายการนี้ สมาคมได้รับเกียรติจาก สหพันธ์​ฮอกกี้แห่งเอเชีย ให้จัดเกมแข่งขัน เพื่อคัดเลือกหา​ 6 ประเทศ​เข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์​ ครั้งที่​ 20​ ณ​เมืองนาโกย่า​ ประเทศญี่ปุ่น​ ระหว่างวันที่​ 19 ​กันยายน​ -​ 4 ตุลาคม​ 2569​

สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกมี​ 9​ ประเทศเข้าร่วม ซึ่งก็​ได้มีการจับสลากแบ่งสายเป็นที่เรียบร้อย สายเอ​ ประกอบด้วย ​โอมาน,​ ฮ่องกง,​ ไทย (เจ้าภาพ)​, คาซัคสถาน​ และ​อินโดนีเซีย​ ส่วนสายบี ประกอบด้วย ​​บังคลาเทศ​, ศรีลังกา, ​ไต้หวัน​ และ​อุซเบกิสถาน​

นายกองเอกชัยภักดิ์​ ศิริวัฒน์​ กล่าวเสริมว่า​ การเตรียมความพร้อมของสนามแข่งขัน​ ที่สนามกีฬาฮอกกี้กองทัพอากาศ ทุ่งสีกัน​ กรุงเทพมหานคร​ ได้จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งตอนนี้ ทั้ง​ 8 ชาติได้เดินทางถึงประเทศ​ไทยทั้งหมดแล้ว​ ซึ่งครั้งนี้การเตรียมทีมนักกีฬา​ฮอกกี้ของไทย ถือว่าเตรียมตัวมาอย่างยาวนาน​ และหวังว่าในฐานะเจ้าภาพจัดเกมนี้จะสามารถคว้าโควตาเป็น 1 ใน​ 6 ทีม ได้สิทธิ์​ไปเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์​ ครั้งที่​ 20​ ที่ประเทศ​ญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้

สำหรับรายชื่อนักกีฬา​ฮอกกี้ทีมชาติไทย มีดังนี้​ 1.จิรณัฐ แซ่เอี่ยว, 2.จ่าอากาศโทกฤษฎา เชื่อมแก้ว, 3.ไกรวิชญ์ ทวีชาติ​, 4.จ่าอากาศตรีพิเชฐ ชัยมณี,​ 5.อุดมโชค พอกพูล​, 6.จ่าอากาศเอกนเรนทร์ธร ดีษา, 7.จ่าอากาศโทสุริยา เกสอนบัว​, 8.นายศักดิ์ติชัย เเก้วเเมว, 9.กันต์กวี บุญศรี​, 10.เจษฎาภรณ์ หาสุข

11.พลทหารคุณากร ใจทัศน์, 12.ปฏิญญา ปานสีเมฆ​, 13.สิบเอกนายสาริกข์ มหาเวก, 14.จ่าอากาศเอกธนกฤต จันทะเคียน, 15.นพดล สำอางค์​, 16.จ่าอากาศโทชนะชล รุ่งนิยม​, 17.จ่าอากาศโทบริรักษ์ หาระพันธ์, 18.วรวุฒิ แก้วเชียงหวาง​, 19.ธาวิน พรหมจันทร์, 20.อาฟิส หะยีดาโอะ, 21.ณัฏฐ์วัฒน์ กึ่งสำโรง​, 22.เตชินท์ แอกคะ, 23.กลวัชร คำม

ส่วนรายชื่อเจ้าหน้าที่ทีม​ ประกอบด้วย​ 1.พลอากาศเอก พิชัย เขม้นจันทร์​ เป็นผู้จัดการทีม,​ 2.พิรัชน์ โชติธรรมรัตน์​ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม​, ​3.ไท เบง ไฮ ทำหน้าที่โค้ชทีมไทย และ 4.พันจ่าอากาศเอก สดากร วิมุตตานนท์

ด้านโปรแกรมการแข่งขันในวันที่​ 2 เม.ย.​ เวลา​ 10.00​ น.​ บังคลาเทศ​ พบ​ ไต้หวัน​ เวลา​ 12.00 น.​, ศรีลังกา​ พบ​ อุซเบกิสถาน​ เวลา​ 14.00 น.​, ฮ่องกง​ พบ​ อินโดนีเซีย​ และเวลา​ 16.00​ น.​ ไทย​ พบ​ คาซัคสถาน​
