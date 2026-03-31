แมนฯยู มอบสนามฟุตบอล ในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สนามที่ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
DHL Express ผนึกกำลังกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด มอบสนามฟุตบอลมาตรฐานการแข่งขันระดับอาชีพและเล่นได้ทุกสภาพอากาศให้แก่หนึ่งในชุมชนที่ห่างไกลที่สุดในโลก ที่ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยกว่า 85% ของประชากรในพื้นที่เป็นแฟนฟุตบอลทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอดชีวิต

DHL Express ในฐานะพันธมิตรด้านโลจิสติกส์อย่างเป็นทางการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ปี 2011 ได้ส่งมอบสนามฟุตบอลร่วมกับนักเตะระดับตำนานของสโมสร ‘ปาทริซ เอฟร่า’ ซึ่งเป็นผู้เปิดสนามและร่วมฝึกซ้อมที่สนามแห่งนี้กับเด็กๆ ในชุมชนเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะเยาวชนในพื้นที่ โดยยก “โรงละครแห่งความฝัน” จากหน้าจอโทรทัศน์มาตั้งอยู่ตรงหน้า

ชุมชนแม่ศึกอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางมากกว่า 4 ชั่วโมง และเด็กๆ ต้องใช้เวลาเดินทางไป-กลับกว่า 2.5 ชั่วโมงเพื่อไปยังสนามฟุตบอลที่ใกล้ที่สุดที่ใช้เล่นได้ ชุมชนแม่ศึกประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน รวมประชากร 11,577 คน ที่มีความรักในกีฬา และโดยเฉพาะทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

อย่างไรก็ตาม สภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้สนามฟุตบอลในพื้นที่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและมีพื้นที่ราบจำกัด ทำให้ชุมชนแม่ศึกขาดแคลนสนามกีฬาที่ปลอดภัย ส่งผลให้ความหลงใหลในกีฬาฟุตบอลในชุมชนต้องถูกจำกัดมาเป็นเวลานาน

ภายใต้แคมเปญ “Delivering Dreams” ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระดับโลกอย่าง DHL Express ร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ได้เซอร์ไพรส์ชุมชนด้วยการสร้างสนามฟุตบอลคุณภาพสูงบนพื้นที่ของไร่เยรีโค ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยเป็นสนาม 9x9 มาตรฐานโลก ปูด้วยหญ้าเทียมคุณภาพสูงระดับ FIFA Grade 4G ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับสนามซ้อมแคร์ริงตันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในประเทศอังกฤษ

สนามฟุตบอลแห่งใหม่นี้จะทำให้นักเรียนกว่า 1,000 คนจาก 2 โรงเรียนและ 3 หมู่บ้านใกล้เคียงสามารถใช้สนามเพื่อฝึกซ้อมได้ทุกวัน ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นแบบใด อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นสนามสำหรับการจัดแข่งขันระดับภูมิภาคได้ตลอดทั้งปี รวมถึงเป็นพื้นที่คัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่สถาบันเยาวชนของสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี

ปาทริซ เอฟร่า นักเตะระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กล่าวว่า “แคมเปญ ‘Delivering Dreams’ กับ DHL Express เป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมมาก เมื่อผมเห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ที่ได้เล่นบนสนามฟุตบอลสวยๆ แบบนี้เป็นครั้งแรก มันเป็นช่วงเวลาที่ผมจะไม่มีวันลืม ตอนผมอายุเท่านี้ ผมไม่เคยมีโอกาสได้เล่นบนสนามดีๆ แบบนี้เลย เป็นความร่วมมือที่ยอดเยี่ยมและเป็นเกียรติสำหรับผมมากเช่นกันที่ได้เดินทางมาร่วมเปิดสนามและเล่นเป็นคนแรกกับเด็กๆ ที่นี่”

วี เจ้าของไร่เยรีโค กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ใช้พื้นที่ในไร่ของผมเป็นสนามฟุตบอลแห่งแรกของภูมิภาคที่สามารถใช้เล่นได้ตลอดปี พวกเราในชุมชนเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัวยง แต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีโอกาสได้เล่นกีฬาฟุตบอลที่เรารักได้อย่างเต็มที่เพราะสถานที่ไม่เอื้ออำนวย ผมดีใจมากที่ทุกคนจะได้มีพื้นที่เล่นกีฬาได้ตลอดเวลา และยิ่งดีใจที่ได้เห็นเด็กๆ สนุกกับมัน”

กัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด บรูโน่ แฟร์นันด์ส ยังได้ส่งวิดีโอให้กำลังใจและมอบเสื้อทีมให้กับชาวบ้าน เมื่อได้ทราบเรื่องราวของแฟนตัวยงทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เช่น สมชาย ผู้ตัดสินฟุตบอลท้องถิ่น และลูกชายชื่อน้อง “แมนยู” ที่ตั้งชื่อตามทีมโปรด รวมถึงประธานชมรมแฟนคลับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำอำเภอขุนยวมที่ได้รับฉายาว่า “อ๊อดดี้ เชอริงแฮม” เพื่อเป็นการยกย่องนักฟุตบอลที่เก่งที่สุดในชุมชน

แคมเปญนี้เกิดขึ้นได้โดยมี DHL Express ประเทศไทยเป็นผู้ขนส่งหญ้าเทียมและวัสดุสำหรับก่อสร้างสนามฟุตบอลบางส่วนที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยการขนส่งนั้นใช้รถบรรทุก 5 คัน เดินทางกว่า 800 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ไปยังไร่เยรีโค ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และใช้เวลาเดินทางรวม 2 วัน โดยขั้นตอนการก่อสร้างสนามฟุตบอลต้องมีการเคลียร์พื้นที่ ขุดดิน และปรับระดับพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีสมาชิกชนเผ่าม้งจำนวน 12 คนมาร่วมประกอบพิธีทำบุญสนามหลังสร้างเสร็จสมบูรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

บรูโน่ แฟร์นันด์ส กัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กล่าวว่า “โครงการแบบนี้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ทั่วโลกเชื่อว่า วันหนึ่งพวกเขาจะสามารถลงเตะใน ‘โรงละครแห่งความฝัน’ ได้ ความสนุกและแพชชั่นในการเล่นฟุตบอลเหมือนกัน ไม่ว่าจะเล่นบนสนามในหมู่บ้านหรือต่อหน้าแฟนบอล 75,000 คนที่โอลด์แทรฟฟอร์ด Delivering Dreams เป็นโครงการที่ยอดเยี่ยมมาก และผมเชื่อว่าเด็กๆ และคนในชุมชนแม่ศึกจะชอบสนามฟุตบอลแห่งนี้”

เมสัน เมาท์ นักเตะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด กล่าวว่า “มันน่าทึ่งมากที่สามารถส่งมอบสนามฟุตบอลไปในพื้นที่ที่ห่างไกลแบบนี้ได้ มันจะเป็นโมเมนต์สุดพิเศษสำหรับเด็กๆ ที่นั่นที่จะได้เห็นสนามฟุตบอลแบบนี้ คุณภาพระดับนี้ ทำให้เห็นว่าพวกเราโชคดีแค่ไหนที่มีโอกาสเล่นบนสนามดีๆ แบบนี้ อยากให้ทุกคนได้เห็นมันด้วยตา ผมรู้ว่าแคมเปญนี้มีขั้นตอนการเตรียมงานที่ใช้เวลานานมากและยากมาก แต่ผลลัพธ์คือเรื่องราวที่งดงามและมีความหมายมากสำหรับเด็กๆ”

เอลเลียต แซนตัน หัวหน้าฝ่ายสปอนเซอร์ชิพระดับโลกของ DHL Express กล่าวว่า “ที่ DHL Express เราพยายามมองหาโอกาสในการส่งมอบพันธกิจที่ช่วยเชื่อมต่อผู้คนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่พนักงานของเราทุกคนยึดถือไว้ การได้ร่วมงานกับพันธมิตรระยะยาวของเราอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อส่งมอบสนามฟุตบอลมาตรฐานการแข่งขันระดับอาชีพให้กับชุมชนแม่ศึกในประเทศไทยเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมาก การได้รับรู้ว่าคนในชุมชนนี้รักกีฬาฟุตบอลและเด็กรุ่นต่อๆ ไปจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากการเล่นกีฬาที่สนามแห่งนี้เป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากสำหรับเรา”

แคมเปญ “Delivering Dreams” ถ่ายทอดจุดมุ่งหมายของ DHL Express เรื่อง “Connecting People and Improving Lives” ในการเชื่อมต่อผู้คนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ผ่านพลังที่ยิ่งใหญ่ของฟุตบอลและความร่วมมืออันยาวนานระหว่างดีเอชแอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เพื่อรวมผู้คนเป็นหนึ่งเดียวและสร้างสังคมที่ดีขึ้นทั่วโลก

DHL Express ผนึกกำลังกับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

เด็กๆ ที่นี่เป็นแฟนบอล แมนฯยู

ปาทริซ เอฟร่า ร่วมส่งมอบสนามอย่างเป็นทางการ

ปาทริซ เอฟร่า เล่นฟุตบอลกับเด็กๆ

โรงละครแห่งความฝัน มาอยู่ตรงหน้าเด็กๆ ที่ไทย

บรูโน่ แฟร์นันด์ส กัปตันทีม ร่วมมอบเสื้อฟุตบอล

