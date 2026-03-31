"บิ๊กฮง"เปิดดวลสนุ้กยช.ปทท. ย้ำ พ้น พ.ร.บ.การพนันเด็กไทยกระหึ่มโลก

"บิ๊กฮง"สุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน สนุกเกอร์ เยาวชน อายุไม่เกิน 21 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ที่ PS Sport อคาเดมี่ เพชรเกษม โดยการแข่งขันจะมีขึ้นถึงวันที่ 3 เมษายน 69 ซึ่งรายการนี้มีนักกีฬาเยาวชนจากทั่วประเทศมาร่วมประลองกันมากถึง 91 คน ซึ่งการแข่งขันในรอบแรกจะแข่งระบบ แบ่งสาย ก่อนที่จะเข้าสู่รอบน็อคเอาต์ไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
"บิ๊กฮง"นายกสอยคิว กล่าวว่า การแข่งขันสนุกเกอร์เยาวชน ปีนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จอีก 1 ปี มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกันมาก ซึ่งตอนแรกสมาคมจะรับนักกีฬาแค่เพียง 80 คน แต่เมื่อสมัครเข้ามามากขึ้น เพื่อให้ปีนี้มีความคึกคกขึ้นเราจึงรับนักกีฬาเพิ่มขึ้น โดยตนเชื่อว่า จากกระแส "เอฟวัน"เทพไชยา อุ่นหนู ที่กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ จะทำให้เหล่าเยาวชนหันมาเล่นสนุ้กกันมากขึ้นกว่าเดิมอีก และที่สำคัญ ถ้ากีฬาสนุกเกอร์ พ้น พ.ร.บ.การพนัน จะทำให้นักกีฬารุ่นเล็กมีจำนวนมากขึ้นเป็นพันคนอย่างแน่นอน
"ผมในฐานะนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ได้ผลักดัน กีฬาสนุกเกอร์ ให้พ้น พ.ร.บ.การพนัน มาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมาก็เกือบจะทำสำเร็จ แต่พอเปลี่ยนรัฐบาล เรื่องก็ค้างอยู่ในสภา แต่เชื่อว่าครั้งนี้ ถ้าทางรัฐบาลเดินหน้าอย่างจริงจัง กีฬาสนุ้กพ้น พ.ร.บ.การพนัน สมาคมมีส่วนร่วมในการทำระเบียบต่างๆร่วมกับโต๊ะสนุกเกอร์ทุกแห่งเพื่อเปิดให้เยาวชนได้เข้าไปฝึกซ้อมในสถานที่ ที่ปราศจากการพนันและอบายมุขต่างๆ ผมมั่นใจเหลือเกินว่า เราจะได้เห็นนักสนุ้กไทยไปเล่นอาชีพโลกจำนวนมาก"สุนทร กล่าว
นายกสอยคิวไทยยังกล่าวอีกว่า ปัจจุบันนี้ อคาเดมี่ ที่เปิดให้สอนสนุกเกอร์สำหรับเยาวชนมีเพียงไม่ถึง 10 แห่ง โดยอคาเดมี่ที่ใหญ่ที่สุดคือ โครงการศูนย์พัฒนากีฬาบิลเลียดอาชีพ ของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งสร้างดาวรุ่งนักกีฬาฝีมือดีไปคว้าแชมป์ระดับโลกและนานาชาติมาเกือบ 30 ปี ไม่ว่าจะเป็น เอฟ นครนายก หรือเอฟวัน หมู ปากน้ำ, แมน นครปฐม, ไฟว์ นครนายก และอีกมากมายที่ก้าวสู่เวทีอาชีพโลก โดย อคาเดมี่ของสมาคมปัจจุบัน มีนักกีฬาเยาวชนทั้งชายและหญิงจำนวน 13 คน ซึ่งฝึกซ้อมกิน-นอน อยู่ภายในราชมังคลากีฬาสถาน มาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 2 หลังจากหายไปหลายปี โดยในเดือนเมษายนนี้ นักกีฬาจำนวน 10 คน พร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ของการกีฬาฯ จะเดินทางไปฝึกซ้อมและศึกษาเทคนิคต่างๆที่ อคาเดมี่ ประเทศจีน ซึ่งมีนักกีฬาเยาวชนหลายพันคนฝึกซ้อม โดยการไปศึกษาของเด็กไทยครั้งนี้จะร่วมฝึกซ้อมที่จีน 1 เดือนเต็ม
"บิ๊กฮง"ยังกล่าวทิ้งท้ายว่า อนาคตถ้า กีฬาสนุกเกอร์ พ้น พ.ร.บ.การพนัน จะเพิ่มโอกาสให้ สปอนเซอร์ ต่างๆเข้ามาสนับสนุนสนุ้กกันมากขึ้น ทำให้โครงการต่างๆที่สมาคมได้วางไว้ ที่จะจัดการแข่งขันสนุกเกอร์รุ่นเล็ก ในช่วงอายุต่างๆให้เกิดขึ้น ไม่เหมือนทุกวันนี้ เพราะงบประมาณที่มีจำกัด ทำให้สมาคมจัดการแข่งขันแค่เพียง เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี แต่ถ้ามีงบประมาณ เราจะจัดได้ทั้งรุ่น 14 ปี, 16 ปี, 18 ปี และ 20 ปี หรือมีมากกว่านี้ ตนอยากฝากถึงภาครัฐให้ช่วยกันส่งเสริมกีฬาสนุกเกอร์ ไม่ใช่ติดอยู่กับ พ.ร.บ.การพนันมายาวนานถึง 91 ปี