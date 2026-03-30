“เอฟ” ตาม “ฮอว์กินส์” 3-5 หลังผ่านเซสชั่นแรก ศึกทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026

“เอฟ นครนายก” เทพไชยา อุ่นหนู มือ 22 ของโลก ตามหลัง แบร์รี่ ฮอว์กินส์ มือ 11 ของโลก จากอังกฤษ 3-5 เฟรม ในเซสชั่นแรก รอบแรก สนุกเกอร์ ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 ที่แมนเชสเตอร์ เซ็นทรัล เมืองแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
สำหรับรายการนี้ คัดเอานักสอยคิว 12 อันดับแรก ที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดในฤดูกาล 2025/26 มาร่วมชิงชัย โดยผู้ชนะจะได้เงินรางวัล 150,000 ปอนด์ ราว 6.5 ล้านบาท จากเงินรางวัลรวมทั้งหมด 500,000 ปอนด์ หรือ 21.7 ล้านบาท
ในเซคชั่นสอง จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในวันที่อังคาร ที่ 31 มีนาคม นี้ เวลา 19.00 น. ตามเวลาไทย โดยรอบนี้ทำการแข่งขัน 10 ใน 19 เฟรม ผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ไปเจอกับ นีล โรเบิร์ตสัน มือ 3 ของโลก จากออสเตรเลีย ต่อไป
