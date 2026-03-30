“เขมิกา-วิทูรย์“ กวาด 3 ทอง ยกเหล็กประเทศไทย

“เขมิกา-วิทูรย์“ กวาดคนละ 3 เหรียญทอง เปิดฉากศึก EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2569 ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ประเดิมชิงชัยวันแรก ผลมีดังนี้
รุ่น 48 กิโลกรัม หญิง เขมิกา กำเนิดศรี จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ คว้า 3 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 77 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 95 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 172 กิโลกรัม โดย ดุษฎี ใบบัว จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร รับ 2 เหรียญเงิน ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 86 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 151 กิโลกรัม และ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 65 กิโลกรัม ส่วน คิสตินา การิสยา เซอร์เฟีย โมห์ด มูซานี จากสโมสรเปรัก ดารูล ริดซวน แห่งประเทศมาเลเซีย รับ 1 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 66 กิโลกรัม และ 2 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 84 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 150 กิโลกรัม
รุ่น 60 กิโลกรัม ชาย วิทูรย์ มิ่งมูล จากสโมสรราชนาวี เอ เหมา 3 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 111 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 140 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 251 กิโลกรัม ส่วน ดลฤทธิ์ สายสงวน จากชมรมยกน้ำหนักกองทัพบก รับ 2 เหรียญเงิน ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 128 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 232 กิโลกรัม ด้าน มูฮัมหมัด ซูฟี บิน โรซิดี จากสโมสรเปรัก ดารูล ริดซวน แห่งประเทศมาเลเซีย รับ 1 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 105 กิโลกรัม ขณะที่ณัฐชนน เชิดฉาย จาก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ รับ 3 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 104 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 127 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 231 กิโลกรัม
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านยูทูปช่อง Thailand TAWA Official และเพจเฟซบุ๊ก Thailand TAWA สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และ Tawa Weightlifting
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2569 ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ประเดิมชิงชัยวันแรก ผลมีดังนี้
รุ่น 48 กิโลกรัม หญิง เขมิกา กำเนิดศรี จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ คว้า 3 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 77 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 95 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 172 กิโลกรัม โดย ดุษฎี ใบบัว จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร รับ 2 เหรียญเงิน ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 86 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 151 กิโลกรัม และ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 65 กิโลกรัม ส่วน คิสตินา การิสยา เซอร์เฟีย โมห์ด มูซานี จากสโมสรเปรัก ดารูล ริดซวน แห่งประเทศมาเลเซีย รับ 1 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 66 กิโลกรัม และ 2 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 84 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 150 กิโลกรัม
รุ่น 60 กิโลกรัม ชาย วิทูรย์ มิ่งมูล จากสโมสรราชนาวี เอ เหมา 3 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 111 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 140 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 251 กิโลกรัม ส่วน ดลฤทธิ์ สายสงวน จากชมรมยกน้ำหนักกองทัพบก รับ 2 เหรียญเงิน ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 128 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 232 กิโลกรัม ด้าน มูฮัมหมัด ซูฟี บิน โรซิดี จากสโมสรเปรัก ดารูล ริดซวน แห่งประเทศมาเลเซีย รับ 1 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 105 กิโลกรัม ขณะที่ณัฐชนน เชิดฉาย จาก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ รับ 3 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 104 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 127 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 231 กิโลกรัม
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านยูทูปช่อง Thailand TAWA Official และเพจเฟซบุ๊ก Thailand TAWA สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และ Tawa Weightlifting