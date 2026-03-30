xs
xsm
sm
md
lg

“เขมิกา-วิทูรย์“ กวาด 3 ทอง ยกเหล็กประเทศไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“เขมิกา-วิทูรย์“ กวาดคนละ 3 เหรียญทอง เปิดฉากศึก EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2569 ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ประเดิมชิงชัยวันแรก ผลมีดังนี้

รุ่น 48 กิโลกรัม หญิง เขมิกา กำเนิดศรี จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ คว้า 3 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 77 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 95 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 172 กิโลกรัม โดย ดุษฎี ใบบัว จากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร รับ 2 เหรียญเงิน ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 86 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 151 กิโลกรัม และ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 65 กิโลกรัม ส่วน คิสตินา การิสยา เซอร์เฟีย โมห์ด มูซานี จากสโมสรเปรัก ดารูล ริดซวน แห่งประเทศมาเลเซีย รับ 1 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 66 กิโลกรัม และ 2 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 84 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 150 กิโลกรัม

รุ่น 60 กิโลกรัม ชาย วิทูรย์ มิ่งมูล จากสโมสรราชนาวี เอ เหมา 3 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 111 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 140 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 251 กิโลกรัม ส่วน ดลฤทธิ์ สายสงวน จากชมรมยกน้ำหนักกองทัพบก รับ 2 เหรียญเงิน ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 128 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 232 กิโลกรัม ด้าน มูฮัมหมัด ซูฟี บิน โรซิดี จากสโมสรเปรัก ดารูล ริดซวน แห่งประเทศมาเลเซีย รับ 1 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 105 กิโลกรัม ขณะที่ณัฐชนน เชิดฉาย จาก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ รับ 3 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 104 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 127 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 231 กิโลกรัม

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านยูทูปช่อง Thailand TAWA Official และเพจเฟซบุ๊ก Thailand TAWA สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และ Tawa Weightlifting
“เขมิกา-วิทูรย์“ กวาด 3 ทอง ยกเหล็กประเทศไทย
“เขมิกา-วิทูรย์“ กวาด 3 ทอง ยกเหล็กประเทศไทย
“เขมิกา-วิทูรย์“ กวาด 3 ทอง ยกเหล็กประเทศไทย
“เขมิกา-วิทูรย์“ กวาด 3 ทอง ยกเหล็กประเทศไทย