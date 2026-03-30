งาน “สัปดาห์หนังสือฯ” เพียง 4 วัน คนเข้างานทะลุ 5.12 แสนคน กระตุ้นตลาดหนังสือสุดคึกคัก

เพียง 4 วันแรกของการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24 มียอดผู้เข้าร่วมงานสูงถึง 512,514 คน สะท้อนพลังตลาดหนังสือไทยยังแข็งแกร่ง และตอกย้ำบทบาทมหกรรมหนังสือระดับภูมิภาคในฐานะ “อีเวนต์เศรษฐกิจสร้างสรรค์” สำคัญของประเทศ ที่สามารถดึงผู้คนทุกเจเนอเรชันเข้าสู่พื้นที่การอ่านได้อย่างคึกคักตั้งแต่วันแรก
บรรยากาศภายในฮอลล์ 5–8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ยังคงหนาแน่นต่อเนื่องทุกวัน นักอ่านจำนวนมากเดินทางเข้าร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้า พร้อมลากกระเป๋าเลือกซื้อหนังสือ ขณะที่เวทีภายในงานกลายเป็นจุดนัดพบของนักเขียนชื่อดัง คนในแวดวงสิ่งพิมพ์ ครีเอเตอร์สายหนังสือ และแฟนคลับที่ร่วมกิจกรรมแจกลายเซ็นและพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้กระแส “ป้ายยาหนังสือ” ข้ามเจเนอเรชันขยายตัวต่อเนื่องบนโลกออนไลน์
หนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากสายคอนเทนต์และกลุ่มครอบครัว คือบริเวณหน้าประตูแกะสลักไม้ ฮอลล์ 5 กับบูท Little Read ภายใต้ธีม “Legend Alive จักรวาลตำนานมีชีวิต” ที่เปิดพื้นที่สร้างประสบการณ์การอ่านผ่านกิจกรรมแบบทดสอบตัวละครในจินตนาการ และกิจกรรมเล่านิทานโดยนักเขียนและนักเล่าเรื่อง สะท้อนบทบาทหนังสือในฐานะแหล่งพลังบวกของสังคมร่วมสมัย
อีกหนึ่งแรงดึงดูดสำคัญของปีนี้คือโซนนิทรรศการด้านชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงหนังสือต่างประเทศที่ร่วมเปิดตัวภายในงาน อาทิ หนังสือ “สีจิ้นผิงเยี่ยมเยียนหมู่บ้านและประชาชน” โดย China Women ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมาก
ในส่วนของกิจกรรมที่น่าสนใจ ทางสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม อาทินิทรรศการ “วรรณกรรมแห่งชาติ บรรณิทัศน์” ที่รวบรวมรายชื่อศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ระหว่างปี 2556–2567 ยังเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงคุณค่ามรดกทางวรรณกรรมไทยสู่คนรุ่นใหม่ สอดรับกับแนวคิดหลักของงาน “Read The Legend”
ในช่วงโค้งสุดท้ายของการจัดงาน ยังเตรียมกิจกรรมสำคัญอย่างโครงการ “หนึ่งอ่านล้านตื่น” วันที่ 31 มีนาคม ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 7 และกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “ท้องอิ่ม ถิ่นไทย” โดย ตั๊ก นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์ จาก KIWI AND KOM-KOM บนเวที Author’s Salon ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มแรงดึงดูดผู้เข้าร่วมงานในช่วงปลายสัปดาห์
เหลืออีกเพียง 7 วันเท่านั้น งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้ – 6 เมษายน 2569 เวลา 10.00–21.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Thai Book Fair