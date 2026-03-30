รุ่นพี่นักวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ส่งต่อแรงบันดาลใจ ให้รุ่นน้องผ่านกิจกรรม สปอร์ต ทาเลนท์ แคมป์

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา นายมนัส สุวรรณรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปิดฯ และมอบเกียรติบัตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพทางการกีฬา(Creating Stars of Tomorrow : Sports Talent Camp) ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬาเยาวชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับโลกในอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมี คณะวิทยากร คณะครูผู้ฝึกสอน และบุคลากรกรมพลศึกษาเข้าร่วมในพิธีฯ
การอบรมฯ ในช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก 3 นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย “โค้ชแขก” กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์ “พี่จูน” อมรเทพ คนหาญ และ ”พี่เอ้” สิริมา มานะกิจ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม “เล่นวอลเลย์บอลแบบมืออาชีพ” ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แลกเปลี่ยนทัศนคติ และสร้างแรงบันดาลใจด้านกีฬาวอลเลย์บอล เน้นการสร้างกรอบความคิดของนักกีฬาอาชีพ (Athlete Mindset) ให้กับน้องเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจสำหรับเส้นทางสู่เวทีนักกีฬาอาชีพ
ในช่วงบ่าย เป็นการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันและรักษาอาการบาดเจ็บทางการกีฬาสำหรับนักกีฬาเยาวชน” จาก รศ.ดร.อชิระ หิรัญตระกูล และคณะ ที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลร่างกาย การลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ การฟื้นฟูอย่างถูกวิธี รวมถึงแนวทางการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้นักกีฬาเยาวชนสามารถฝึกซ้อมและแข่งขันได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยการอบรมฯ ครั้งนี้ มีนักกีฬาวอลเลย์บอล อายุระหว่าง 13-15 ปี เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 120 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2569 ณ โรงแรมรายาแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมา