'ธนัช-ชิดชนก'คว้ายอดเยี่ยมชาย-หญิง 'อาร์เอสอาร์'ครองถ้วยรวมปิดฉากเทควันโดปทท.

"อาซาน" ธนัช เตชะรัตนวิบูลย์ ดาวรุ่งทีมชาติไทยจากทีมวิชั่น นาชา เอ และ "หมูหวาน" ชิดชนก หมายเหนี่ยวกลาง จอมเตะสาวอดีตทีมชาติไทยจากทีมทวีศิลป์ เตะสะเด่า ! ควงแขนคว้ารางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมรุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง ส่วนรางวัลใหญ่ถ้วยคะแนนรวมประจำทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของ "อาร์เอสอาร์ เทควันโด ทีมบี" หลังทัพจอมเตะในสังกัดกวาดรางวัลจากรุ่นต่างๆ มาครองได้มากที่สุด ด้าน "โค้ชชิต" วิชิต สิทธิกัณฑ์ หัวหน้าโค้ชเยาวชนทีมชาติ สุดปลื้ม ! นักกีฬาจากทั่วประเทศขานรับกฎใหม่สหพันธฯ เป็นอย่างดี พร้อมเล็งเห็นดาวรุ่งน่าสนใจเพียบ ฝากจอมเตะทุกคนฝึกซ้อมชกและเตะกับระบบเซ็นเซอร์ให้แม่นยำเพื่อประโยชน์สูงสุดกับตัวนักกีฬาเอง ปิดฉากศึก "จี เอช แบงค์ เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ประเภทต่อสู้"
การแข่งขันเทควันโด รายการ "จี เอช แบงค์ เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ประเภทต่อสู้" ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2569 ที่อาคารนนทบุรียิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีนักกีฬาจำนวนกว่า 2,500 คนจากทั่วประเทศไทยมาเข้าร่วมสมัครชิงชัยในรายการปีนี้ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมา
เมื่อวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมาการชิงชัยเดินทางเข้าสู่วันสุดท้าย ไฮไลต์ในรุ่นเยาวชนอายุ 9-10 ปี น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม รอบชิงชนะเลิศ "ข้าวฟ่าง" เรณุภา พุทธิปัญญา จากทีมอาร์เอสอาร์ เทควันโด ทีมบี ดีกรีเคยเป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุ 6 ขวบ ลงสนามดวลกับ "นิชา" ฉัตรปวีณ์ คุ้มเกตุ หนูน้อยจากทีมเคซีเอส อะคาเดมี่ ออฟ เทควันโด บี โดยทั้งสองสาวน้อยเคยพบกันมาก่อน 2 ครั้งก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็น ฉัตรปวีณ์ ที่เอาชนะได้ทั้งหมด
ออกสตาร์ตยกแรก เรณุภา ตั้งหน้าตั้งตาบุกมากกว่าเหมือนอยากล้างตาให้ได้ แล้วสามารถเตะจิ้มเข้าท้องได้ 1 คะแนน ก่อนจบยกแรกด้วยสกอร์ดังกล่าว เรณุภา ชนะก่อนยกแรก จากนั้นในยกสอง ฉัตรปวีณ์ ก็ยังแก้เกมไม่ได้ บุกไม่ขึ้นและเป็น เรณุภา ดักเตะทำแต้มได้หมด ก่อนชนะอีกครั้ง 6-0 จบการแข่งขัน "ข้าวฟ่าง" เรณุภา พุทธิปัญญา จากทีมอาร์เอสอาร์ เทควันโด ทีมบี ชนะ "นิชา" ฉัตรปวีณ์ คุ้มเกตุ หนูน้อยจากทีมเคซีเอส อะคาเดมี่ ออฟ เทควันโด บี 2-0 ยก คว้าเหรียญทองประเทศไทย รุ่นเยาวชนอายุ 9-10 ปี น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.ไปครองพร้อมล้างแค้นที่แพ้คู่แข่งมาสองครั้งก่อนหน้านี้ได้สำเร็จ
ขณะที่ผลนักกีฬายอดเยี่ยมประจำการแข่งขันที่ได้รับการประกาศออกมาก่อนหน้านี้ของสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย รุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ชาย ได้แก่ "อาซาน" ธนัช เตชะรัตนวิบูลย์ ดาวรุ่งทีมชาติไทยจากทีมวิชั่น นาชา เอ และ รุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป หญิง ได้แก่ "หมูหวาน" ชิดชนก หมายเหนี่ยวกลาง จอมเตะสาวอดีตทีมชาติไทยจากทีมทวีศิลป์ ส่วนผลรางวัลรุ่นอื่นๆ มีดังนี้ รุ่น 15-17 ปี ชาย ธนดล ทองเผือก (ไทเกอร์ ไทย เทชิว เอ), รุ่น 15-17 ปี หญิง อชิรญา ฉายางาม (เดอะ วิชั่น นาชา เอ), รุ่น 12-14 ปี ชาย รักษ์ธัญญา เบ้าทอง (ไทเกอร์ ไทย เทชิว เอ), รุ่น 12-14 ปี หญิง ปุณยนุช เสรีเจริญชัย (ทวีศิลป์ เทควันโด ไทยแลนด์ เอ),
รุ่น 11-12 ปี ชาย ธนากร คำทอง (เอสเคพี นคร ร่มเกล้า เอ), รุ่น 11-12 ปี หญิง วนิดา หมุดทอง (อาร์เอสอาร์ เทควันโด ทีม บี), รุ่น 9-10 ปี ชาย ชิษณุพงศ์ แผ้วพยัฆ (เซนเตอร์ส์ แอนด์ ดิ ฟาสต์ เอ), รุ่น 9-10 ปี หญิง ศศินิภา สว่างโสดา (เกษตรศาสตร์ เทควันโด คลับ เอ), รุ่น 5-6 ปี ชาย พชรวรรชว์ ผาวันดี (รุจิ ทีม เอ) และ รุ่น 5-6 ปี หญิง พรชนก บุญยเลขา (ไทเกอร์ ไทย เทชิว เอ)
ด้านผลรางวัลถ้วยคะแนนรวมประจำรุ่นอายุต่างๆ ของการแข่งขัน มีดังนี้ รุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ชนะเลิศ ได้แก่ เคซีเอส อะคาเดมี่ ออฟ เทควันโด เอ, รุ่น 15-17 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ ไทเกอร์ ไทย เทชิว เอ, รุ่น 12-14 ปี ชนะเลิศ ไทเกอร์ ไทย เทชิว เอ, รุ่น 11-12 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ อาร์เอสอาร์ เทควันโด ทีมบี, รุ่น 9-10 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ อาร์เอสอาร์ เทควันโด ทีมบี, รุ่น 5-6 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ อาร์เอสอาร์ เทควันโด ทีมบี และสุดท้ายคือถ้วยรางวัลคะแนนรวม ประเภทเคียวรูกิเดี่ยว รวม ทุกรุ่นอายุ ชนะเลิศ ได้แก่ อาร์เอสอาร์ เทควันโด ทีมบี, รองชนะเลิศ ได้แก่ ไทเกอร์ ไทย เทชิว เอ และ อันดับ 3 ได้แก่ ทวีศิลป์ เทควันโด ไทยแลนด์ เอ
"โค้ชชิต" วิชิต สิทธิกัณฑ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย กล่าวหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันว่า ภาพรวมศึกชิงแชมป์ประเทศไทยตลอด 5 วันที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่านักกีฬาแต่ละคนที่เข้าร่วมมีพัฒนาการดีขึ้นมาก ไม่ใช่แค่สโมสรสังกัดใหญ่ๆ เท่านั้น แต่ก็มีทีมต่างๆ จากหลายจังหวัดพัฒนาฝีมือกันดีขึ้นมาก อีกทั้งทุกคนยังมีความเข้าใจในรูปแบบการแข่งของเกราะไฟฟ้าที่มีการปรับเปลี่ยนกติกาจากสหพันธ์เทควันโดนานาชาติเป็นอย่างดี ส่วนในเรื่องของหน้าใหม่นั้นตนก็ได้เล็งเห็นนักกีฬาที่น่าสนใจแต่ละรุ่นไว้บ้างแล้ว เดี๋ยวน่าจะมีการกลับไปพูดคุยหรือประชุมกับสตาฟโค้ชทุกคนว่าจะสามารถเรียกนักกีฬาให้เข้าไปคัดเลือกในแคมป์ทีมชาติเพิ่มเติมได้หรือไม่เพราะว่าปีนี้สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้มีการคัดเลือกตัวทั้งทีมชาติชุดใหญ่และเยาวชนไว้เรียบร้อยแล้ว
"สุดท้ายนี้ก็อยากขอบคุณสำหรับความร่วมมือของนักกีฬา ผู้ปกครองและฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมากที่ร่วมกันทำให้ศึกเทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทยปีนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สมาคมฯ ก็เชื่อว่าในการแข่งขันของสมาคมฯ ในแมตช์ต่อๆ ไป ทุกๆ คนน่าจะเข้าใจในกฎกติกาอันใหม่ของสหพันธ์ฯ เป็นอย่างดีแล้ว ก็อยากฝากเพียงแค่อยากให้นักกีฬาทุกท่านพยายามฝึกเกี่ยวกับการใช้เซนเซอร์ในการชก ถ้าหากเราสามารถทำคะแนนจากการชกหรือเตะกับเซนเซอร์ได้แม่นยำขึ้นก็น่าจะเป็นผลดีกับนักกีฬาทุกคนเองครับ" หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย กล่าว