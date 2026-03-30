“ฮัดสัน” มั่นใจช้างศึกทุบเติร์กฯลุยเอเชียนคัพ “ธนวัฒน์” ปลุกใจแข้งไทยสู้สุดใจเยี่ยงนักรบ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 16.00 น. ที่ห้องแถลงข่าว สนามราชมังคลากีฬาสถาน ฝ่ายจัดการแข่งขัน จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี นัดที่ 6 ที่ ทีมชาติไทย จะพบกับ เติร์กเมนิสถาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดย แอนโธนี ฮัดสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร กองกลางของทีม
ภายในงานแถลงข่าว ฮัดสัน กล่าวว่า "อย่างแรก สิ่งสำคัญที่สุดของสตาฟโค้ช ตลอดสัปดาห์ก็มีการเตรียมทีมที่ดีมากๆ ณ ตอนนี้จนถึงปัจจุบัน ผู้เล่นก็ตอบสนองในการเตรียมทีมได้ดีมาก หลังซ้อมเสร็จวันนี้ ก็อาจจะมีการทบทวนบางจุดเล็กๆน้อยๆ แต่ภาพรวมก็ถือว่าออกมาดี ถ้าเรามีการเตรียมทีมที่ดี บวกกับขุมกำลังที่ดี ทำให้ทุกคนมีความมั่นใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เกมที่จะมาถึง เป็นเกมที่ยาก และมีความซับซ้อนรออยู่ เพราะเติร์กเมนิสถาน ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่ง แต่ภาพรวมตอนนี้ก็ดีมากจริงๆ"
"แน่นอนว่าในเรื่องข้อความที่จะบอกนักกีฬา ก็ได้มีการกำชับ อย่างแรกคือทำให้เต็มที่ ทุ่มเทในสนาม แต่สิ่งสำคัญที่สุดในสนาม คือการควบคุม และรักษาฟอร์มการเล่นให้สม่ำเสมอ ควบคุมอารมณ์ให้ได้ เพราะเราคาดหวังว่านักกีฬาทุกคนจะพยายามผลักดันตัวเองให้ถึงขีดจำกัดของตัวเอง แต่ต้องไม่ข้ามเส้น ในอดีตไม่สามารถกำหนดอนาคตได้ ด้วยช่วงระยะเวลา และสถานการณ์ มันแตกต่างกัน มันห่างมานานแล้ว เราเทียบกันไมได้ แต่เกมนี้เป็นเกมที่พิเศษมาก และหวังว่าจะเป็นคืนที่พิเศษ ส่วนตัวผมเคยมีประสบการณ์ ในเกมรูปแบบแบบนี้ ในหลายๆเหตุการณ์ ก่อนมาคุมทีมชาติไทย ทั้งการคัดเลือกฟุตบอลโลก หรือคัดเอเชียน คัพ หรือบอลระดับทวีป และรอบชิงชนะเลิศ รายการต่างๆ ตัวผมก็มีประสบการณ์มาแล้ว อย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆ คือครั้งนี้เราเล่นในบ้าน มันมีความได้เปรียบหลายอย่าง“
”สิ่งสำคัญที่สุด ไม่ใช่แค่สภาพสนาม แต่คือแฟนบอลทุกคน ผมขอย้อนกลับไป ตอนผมได้เจอกับ เปรู ตอนนั้น ทีมนักกีฬา และ สตาฟโค้ชทุกคน ได้ออกมาวอร์มอัพ และสิ่งที่ผมเจอ และเป็นประสบการณ์คือ เสียงแฟนบอลชาวเปรู เข้ามาล้นหลาม เต็มความจุ พยายามตะโกนกดดัน ทำให้รู้สึกว่าทีมงานสตาฟ และผู้เล่นที่ผมทำงานอยู่ รู้สึกกดดันอยู่ ด้วยเกมแบบนี้ ที่มีความสำคัญ ไม่ใช่แค่สตาฟกับนักกีฬา แต่รวมถึง แฟนบอลทุกคน อยากให้แฟนบอลทุกคนเข้ามาร่วมเชียร์ ให้กำลังใจ ส่งเสียง ให้การสนับสนุน นักกีฬาทุกคนจากข้างหลัง อย่างเต็มที่ ถ้าเป็นไปได้ ก็อยากให้มาเต็มความจุของสนาม อยากให้มาเร็วๆ เพื่อกดดันคู่ต่อสู้ และให้กำลังใจนักกีฬาทุกคนตั้งแต่วอร์มอัพ แน่นอนว่า สิ่งต่างๆ เหล่านี้สำคัญมาก ในมุมมองของตัวผม สิ่งที่ผมทำได้คือซัพพอร์ตนักกีฬาทุกคน ให้ข้อมูลนักกีฬาทุกคนให้มีความพร้อมมากที่สุด สิ่งสำคัญที่สุดคือแฟนบอลทุกคน อยากให้แฟนบอลทุกคนเข้ามาส่งเสียงให้กำลังใจ ดังกึกก้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้"
"ผมได้พูดไปแล้ว ถ้าย้อนกลับไป การเตรียมทีมตอนนี้ทำออกมาได้ดีมาก ทุกคน ตัวผมและสตาฟก็ต้องมีความสามารถในการให้ข้อมูล ให้นักกีฬาเข้าใจในรูปแบบของการเตรียมทีมที่จะเจอกับเกมรูปแบบนี้ สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้คือทำให้นักกีฬาทุกคนสดที่สุด พร้อมที่สุดสำหรับเกมวันพรุ่งนี้ สภาพร่างกายตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมที่สุด ส่วน 11 ตัวจริงในใจ ความสำคัญในเกมแบบนี้ ไม่ใช่แค่ 11 ตัวจริง แต่คือผู้เล่นทุกคนทั้งทีม เพราะ 11 ตัวจริง ทำฟอร์มออกมาได้ดีมากๆแล้ว แต่ส่วนสำคัญที่สุด ที่จะยกระดับเกมดีขึ้น คือผู้เล่นตัวสำรอง ที่เปลี่ยนลงไป และยกระดับให้ดีมากที่สุด แน่นอนว่าตัวผมไม่ได้มั่นใจแค่ผู้เล่น 11 ตัวจริง ที่ตั้งเอาไว้ แต่คือทุกคน รวมถึงคนที่อยู่ในม้านั่งสำรอง ที่ผมหันหลังไป จะเห็นคนที่สามารถช่วยเหลือทีม เปลี่ยนเกมได้ ผมคาดหวังว่าทุกคน ทั้งตัวจริงตัวสำรอง จะแสดงศักยภาพ และโชว์ฟอร์มออกมาสูงที่สุดในเกมแบบนี้"
"แน่นอนการเตรียมทีมเจอคู่ต่อสู้ ก็เหมือนกับทุกเกม แต่เกมครั้งนี้ ตัวผมเข้าใจว่า มีการเข้าถึงข้อมูลค่อนข้างยาก แต่เชิงแทคติก ก็ได้ดูเกมย้อนหลังของ เติร์กเมนิสถาน ในทุกๆทาง ย้อนหลังไปประมาณ 10-11 เกม แน่นอนว่าเรื่องกลยุทธ์ แทคติก ผมมั่นใจว่าตัวทีมงานและนักกีฬา มีความเข้าใจมากพอว่าจะเล่นในรูปแบบไหน มีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ต้องให้เกียรติคู่่ต่อสู้ด้วย ว่าอย่างที่บอก เติร์กเมนิสถาน เป็นทีมที่รับมือได้ยากมาก เป็นบอลที่ดุดัน ใช้พลกำลัง ความแข็งแรงได้สูง เกมนี้จะเป็นเกมที่ยากและซับซ้อนแน่นอน ก็ต้องให้เกียรติพวกเขาด้วยที่โชว์ฟอร์ม และทำออกมาได้ดีมากๆ จนมาถึงจุดนี้ ในเรื่องของความเข้าใจ คู่ต่อสู้ ในเชิงกลยุทธ์ แทคติก แน่นอนว่าตัวผม ได้วิเคราะห์ออกมาแล้ว ว่าคู่ต่อสู้จะเล่นในแนวทางไหน แต่สุดท้าย ก็ไม่สามารถกำหนดได้ พอถึงหน้างานจริง คู่ต่อสู้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ผมก็ได้เตรียมแผนสำรองไว้กับลูกทีมทุกคนแล้ว"
"สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ 15-20 นาทีแรก ไม่ได้หมายความว่า เราเริ่มต้นแล้วจะมุทะลุพยายามทำประตูแรกให้ได้ เพราะสิ่งสำคัญ ฟุตบอลเล่น 90 นาที สุดท้ายเป้าหมายคือ เมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดัง ต้องจบด้วยชัยชนะของเรา อีกอย่างคือ ตัวผมรู้สึกว่าด้วยนักเตะชุดนี้ที่ผมไดเลือกมา ก็มีหตุผลเฉพาะเจาะจง ว่าดีพอแล้ว ไม่ว่าจะเป็นตัวรุก ตัวรับ หรือตัวสำรองทุกคน มีคุณภาพมากพอที่่จะทำให้งานของพวกเราสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ส่วนตัวผมก็มั่นใจมาก ทั้งนี้ทั้งนั้น กุญแจสำคัญของเกมวันพรุ่งนี้คือ ฟุตบอล 90 นาที ต้องตั้งเป้าหมายว่า จบ 90 นาที ชัยชนะจะเป็นของพวกเรา"
"แน่นอนว่าด้วยเกมแบบนี้เป็นเกมตัดสินชี้ชะตา กำหนดทีมของเราในทัวร์นาเมนต์นี้เลย แน่นอนว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในฐานะทีมงานสตาฟโค้ช และผู้เล่นทุกคนก็คาดหวังว่าจะตอบสนองและมอบสิ่งที่ทำให้แฟนบอลทุกคนตื่นเต้น และสนุกไปกับมัน ทำให้แฟนบอลตอบสนองด้วยการเชียร์ สนับสนุนพวกเราทุกคน อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ การเล่นในบ้านของเรา มันเป็นความได้เปรียบอย่างสูง เกมแบบนี้สำคัญมากๆ แฟนบอลทุกคนจะเป็นส่วนสำคัญมากๆ ในการยกระดับ และสนับสนุนพวกเรา ก็ขอเชิญชวนแฟนบอลทุกคนเข้ามาร่วมให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ"
ด้าน ธนวัฒน์ ซึ้งจิตถาวร กล่าวว่า "แน่นอนเรื่องแรงกดดัน มันมีอยู่แล้ว แต่เป็นแรงกดดันที่ดี เพราะอย่างที่บอกในฐานะผู้เล่น แรงกดดันก็มาควบคู่กัน แต่ประโยชน์ของแรงกดดัน คือทำให้นักกีฬาทุกคน โดยเฉพาะเกมนี้ หวังว่าจะเป็นโมเมนต์ที่พิเศษ สำหรับพวกเราทุกคน"
"แฟนบอลทุกท่านเป็นส่วนสำคัญกับทีมชาติไทยของเรา หวังว่าแฟนบอลทุกท่านจะเช้ามาร่วมสนับสนุน ตัวผมและทีมงานทุกคน จะแสดงผลงานหรือการเล่นเหมือนนักรบ หวังว่าจะทำผลงานออกมาได้ดี ผมอดใจรอที่จะเจอกับแฟนบอลทุกคนไม่ได้จริงๆ หวังว่าจะได้เจอกันในวันพรุ่งนี้"
สำหรับ ฟุตบอลชายทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี แมตช์เดย์ที่ 6 พบกับ เติร์กเมนิสถาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 19.30 น. ณ ราชมังคลากีฬาสถาน แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อบัตรได้ที่ https://bit.ly/3Zs3vDG และจุดจำหน่ายไทย ทิคเกต เมเจอร์ สาขาหลัก 11 สาขา หรือทุกช่องทางจำหน่าย
เกมนี้ถ่ายทอดสดทาง ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32, www.thairath.co.th/tv/live, Facebook : ไทยรัฐทีวี www.facebook.com/ThairathTV และไทยรัฐสปอร์ต www.facebook.com/ThairathSport, YouTube : Thairath Sport, BG SPORTS และ แอพพลิเคชั่น True Visions NOW