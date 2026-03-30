ส.วอลเลย์บอล วางแผนงานปี 2569 ลุยศึกนานาชาติเน้น อชก.-ชิงแชมป์เอเชีย

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย วางแผนงานในปี 2569 เริ่มจากศึกลูกยางหญิงเนชันส์ลีก 2026 ต่อด้วยส่งนักตบชาย-หญิง ลุยศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย ลุ้นคว้าแชมป์ เพื่อตั๋วโอลิมปิกเกมส์ และปิดท้ายในศึกเอเชี่ยนเกมส์ 2026
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารสามคมฯ พร้อมด้วย สมาชิกสโมสรทั้งหมด 36 สโมสร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569
สำหรับวาระการประชุม เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในปี 2568 ทั้งเรื่องบัญชี รายรับ-รายจ่าย และบัญชีงบดุล ประจำปี 2568 รวมทั้งภาพรวมของศูนย์พัฒนากีฬาวอลเลย์บอลนานาชาติ ประจำประเทศไทย ซึ่งเป็น 1 ใน 15 ศูนย์ทั่วโลก ที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) รับรองให้จัดตั้งขึ้น และที่ผ่านมา สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ยกย่องว่าเป็นศูนย์ที่มีการจัดกิจกรรมที่ดีเยี่ยม รวมทั้งบุคลากรของไทยก็ได้ประโยชน์จากการเข้าอบรมทั้งผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินด้วย
นอกจากนี้ยังมีการวางแผนงานการพัฒนานักกีฬาวอลเลย์บอลทั้งในร่มและชายหาด และการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ ในปี 2569 และการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวงการวอลเลย์บอลโลก
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรายการสำคัญในปีนี้ คือ วอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน ถึง 26 กรกฎาคม 2569 ต่อด้วยการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิง ซีวี ลีก 2026 ในเดือนสิงหาคม และรายการสำคัญ คือ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ระหว่างวันที่ 21–30 สิงหาคม 2569 ณ เมืองเทียนจิน ประเทศจีน รายการนี้มีความสำคัญสูงเนื่องจากใช้คัดเลือกทีมแชมป์ไปแข่งขันโอลิมปิก 2028 โดยมี 12 ทีมเข้าร่วม ได้แก่ จีน (เจ้าภาพ), ไทย (แชมป์ปี 2023), ญี่ปุ่น, เวียดนาม, คาซัคสถาน, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, เลบานอน และไต้หวัน
ขณะที่วอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย 2026 จะจัดขึ้นที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4 - 13 กันยายน โดยมี 12 ทีมเข้าร่วม ได้แก่ ญี่ปุ่น (เจ้าภาพ), ไทย, อิหร่าน, ออสเตรเลีย, บาห์เรน, จีน, อินเดีย, เกาหลีใต้, นิวซีแลนด์, โอมาน, กาตาร์, และไต้หวัน ซึ่งรายการนี้ ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิก 2028 เช่นกัน และทีมอันดับ 1-4 จะได้ตั๋วไปชิงแชมป์โลก 2027
รวมทั้งรายการใหญ่อย่าง กีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 หรือ "ไอจิ-นาโกย่า 2026" ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม ซึ่งตั้งให้นักกีฬาไทยทำผลงานให้ดีที่สุด
นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า รายการแข่งขันสำคัญของนักกีฬาไทยในปีนี้ ทีมหญิงของไทยจะหนักหน่อย เริ่มจากวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 ซึ่งคาดว่าจะเรียกตัวนักกีฬามาฝึกซ้อมในช่วงเดือน เมษายนนี้ ซึ่งนักกีฬาที่เล่นลีกต่างประเทศก็น่าจะมากันได้เกือบทั้งหมด ส่วนเนชั่นส์ลีก สนามที่ 2 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพ จะจัดแข่งขันที่อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก ซึ่งก็ได้เตรียมพร้อมประสานกับวอลเลย์บอลเวิด์ลและสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติไว้แล้ว เหลือเพียงการยืนยันจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องจากอยู่ในช่วงการเปลี่ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งก็จะมีความคืบหน้าในช่วงต้นเดือน เมษายนนี้
จากนั้นจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์เอเขีย ที่มีความสำคัญที่มีความสำคัญสำหรับทั้งทีมชายและทีมหญิง ทั้งในร่มและชายหาด เพราะทีมแชมป์จะได้ไปโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งทีมหญิงไทยก็มีโอกาส ส่วนทีมชายเมื่อได้โอกาสจากการคว้าแชมป์ซีเกมส์ได้ไปแข่งขันแล้ว ก็อยากให้ทำให้เต็มที่มากที่สุด ซึ่งก็ได้ย้ำกับผู้ฝึกสอนแล้วว่าให้เตรียมทีมนักตบของไทยให้พร้อมที่สุด