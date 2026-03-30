"พิชญ์พงษ์ - ศรุดา" ทะยานตัดเชือก ชนมือวาง 1 ทั้งคู่ เทนนิสเยาวชนประเทศไทย ปี 69

การแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันของรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี และ 14 ปี
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบก่อนรองชนะเลิศ พิชญ์พงษ์ จีนาพันธุ์ ดาวรุ่งจากปทุมธานี มือวาง 4 ของรายการ ระเบิดฟอร์มเก่งออกมาปราบ ณดล พงษ์ภิญโญ มือวาง 15 จากขอนแก่น ได้ 2 เซตรวด ด้วยสกอร์ 6-2 และ 6-1 พิชญ์พงษ์ ได้เข้ารอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะตัดเชือกกับ ฟาโรห์ โกวิทวัฒนชัย มือวาง 1 จากชลบุรี ที่ชนะ ภาสุร อุดมโชค มือวาง 5 จาก กทม. 2-0 เซต 6-2, 7-5
ทางด้าน ศรุดา สุดตา ดาวรุ่งเมืองหลวง กทม. มือวาง 3 ของรายการ เล่นด้วยความมั่นใจ ก่อนเอาชนะ กฤษณา รอดประเสริฐ มือวาง 9 จาก กทม. เช่นกัน ด้วยสกอร์ 6-0 และ 6-0 ในประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบก่อนรองฯ ส่งผลให้ ศรุดา ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ วรินดา ลีปรีชานนท์ มือวาง 1 จาก กทม. ที่ในรอบก่อนรองฯ ชนะ ธมลวรรณ โพธิ์จันทร์ มือวาง 8 จากขอนแก่น 6-0 และ 6-0
ในส่วนผลการแข่งขันของคู่อื่นๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายเดี่ยว รอบก่อนรองฯ วุฒิเมศร์ ตันติบารมีวิชญ์ (กทม.) ชนะ อาทิวราห์ วิถีพานิชย์ (นนทบุรี) 4-0, 4-1, รพี เกื้อรักษ์ (พัทลุง) ชนะ อินทัช มากพูน (ขอนแก่น) 4-0, 4-0, กฤตภาส อากิโตะ อิชิฮาร่า (กทม.) ชนะ ภาคิน ทรงนิพิฐกุล (นครปฐม) 4-1, 4-1, ฮาร์วีย์ ฮูฟท์แมน (สมุทรปราการ) ชนะ คริษฐ์ นักดนตรี (ภูเก็ต) 4-2, 5-3
หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองฯ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ลินลาเบญจ์ ลอรี่ (ภูเก็ต) ชนะ วชรนันท์ ตัณศิริชัยยา (กทม.) 4-0, 4-0, ณภิศฌยาณ์ จันทร์เพชร (ตรัง) ชนะ กรณิศ จงยิ่งเจริญวงศ์ (กทม.) 4-0, 4-2, อิน สิหนาทกถากุล (กทม.) ชนะ เชอร์เบลล์ เวโรนิก้า หาญวิชัยกูล (นนทบุรี) 5-3, 4-0, ชาคริยา นทีธร (กทม.) ชนะ วรภร โชคชัยเจริญ (กทม.) 4-1, 4-0
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบก่อนรองฯ ชายเดี่ยว ลีโอ โกวิทวัฒนชัย (ชลบุรี) ชนะ อภิวัฐ เครือวัลย์ (ชลบุรี) 6-3, 6-3, เดนิส เขียวรักษา (ชลบุรี) ชนะ ฌาน เลาอมรพาณิชย์ (กทม.) 6-1, 6-2
ขณะที่หญิงเดี่ยว รอบก่อนรองฯ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข (กทม.) ชนะ อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ (กทม.) 6-1, 6-1, ธนภรณ์ ก้อนศิลา (นนทบุรี) ชนะ ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์ (กทม.) 4-6, 6-2 และ 6-0