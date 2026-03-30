“มาดามแป้ง” อัดฉีดปลุกใจ ช้างศึกชนะเติร์กฯแจกทันที 3 ล้าน ยิงขาด 3 เกินลูก เพิ่มให้ 5 ล้าน

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เดินทางมาเยี่ยมแคมป์ ทีมชาติไทย ก่อนร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ หลังการฝึกซ้อม วันที่ 29 มีนาคม 2569 ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น คึกคัก และ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมอัดฉีด 3 ล้านบาท หากเปิดบ้านชนะ เติร์กเมนิสถาน แต่หากชนะด้วยผลต่าง 3 ประตูขึ้นไป เพิ่มเป็น 5 ล้านบาท ซึ่งทัพช้างศึก อยู่ในสถานการณ์ ที่มีทางเลือกเดียว โดยต้องเปิดบ้านชนะ เติร์กเมนิสถาน เท่านั้น เพื่อผ่านเข้าไปเล่น เอเชียน คัพ 2027 รอบสุดท้าย ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย
”มาดามแป้ง” นายกสมาคมฯ กล่าวว่า “เป็นหนึ่งในเกมสำคัญที่สุดของ ทีมชาติไทย ในรอบหลายปี ด้วยเงื่อนไขของเราตอนนี้ ไม่ปฏิเสธว่าเราคงกดดันมากกว่า เติร์กเมนิสถาน แต่จากที่ แป้ง เข้ามาในวันนี้ เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคน แป้ง เชื่อมั่นว่าเราทำได้ และ จะผ่านความกดดันครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน“
“ในฐานะนักกีฬา คงไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่า โอกาสการติดทีมชาติไทย แน่นอนว่าทั้ง 23 คนที่อยู่ตรงนี้ พร้อมสู้เต็มที่ แต่ขณะเดียวกัน แป้ง เห็นทุกคนทำงานกันหนักมาก รวมถึงทีมโค้ชที่นำโดย แอนโธนี ฮัตสัน ดังนั้น จึงอยากเติมเต็มกำลังใจของทุกคนมากขึ้นไปอีก โดยอัดฉีดชนะ 3 ล้านบาท แต่หากชนะด้วยผลต่าง 3 ลูกขึ้นไป จะเพิ่มเป็น 5 ล้านบาท หวังว่าแฟนบอลจะเข้ามาเป็นกำลังใจให้เราเต็มสนามราชมังคลากีฬาสถาน มาแสดงให้เห็นว่าที่นี่บ้านของเรา ที่นี่ประเทศไทย และ ที่นี่ เราจะผ่านเข้ารอบไปด้วยกัน“
สำหรับ ทีมชาติไทย จะทำการแข่งขันฟุตบอล เอเชียน คัพ 2027 รอบคัดเลือก กลุ่มดี แมตช์เดย์ที่ 6 พบกับ เติร์กเมนิสถาน ในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เวลา 19.30 น. ณ ราชมังคลากีฬาสถาน แฟนบอลที่สนใจ สามารถซื้อบัตรได้ที่ https://bit.ly/3Zs3vDG และจุดจำหน่ายไทย ทิคเกต เมเจอร์ สาขาหลัก 11 สาขา หรือทุกช่องทางจำหน่าย
