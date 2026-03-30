“วีรพล”​ ฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิกเตรียมขึ้นเวทียกเหล็กชิงแชมป์ประเทศไทย

“เวฟ” จ่าอากาศตรี วีรพล วิชุมา นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 และสถิติโลก 2 ท่า เตรียมล่าแชมป์ในศึก EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดสงขลา ภายใต้สังกัดสโมสรทหารอากาศ วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.
ความเคลื่อนไหวการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2569 ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ล่าสุด “เวฟ” จ่าอากาศตรี วีรพล วิชุมา นักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทย เจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมส์ ปารีส 2024 ลงฝึกซ้อม พร้อมกับเพื่อนร่วมแคมป์ทีมชาติ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 30 มีนาคม 2569 ก่อนร่วมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเตรียมลงแข่งขันในรุ่น 79 กิโลกรัมชาย กลุ่มเอ ภายใต้สังกัดสโมสรทหารอากาศ ในวันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.
ก่อนหน้านี้ “เวฟ” จ่าอากาศตรี วีรพล วิชุมา สามารถทำลายสถิติโลก ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยท่าคลีนแอนด์เจิร์ก ทำได้ 195 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม ทำได้ 347 กิโลกรัม
ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือชมการถ่ายทอดสดผ่านยูทูปช่อง Thailand TAWA Official และเพจเฟซบุ๊ก Thailand TAWA สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และ Tawa Weightlifting