เมืองทองฯทุบวชิราลัย 3-0 คว้าแชมป์ทีดีพี ยูธ ไฟน่อล 2025-26 รุ่นยู-13

เมืองทอง ยูไนเต็ด รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี โชว์ฟอร์มดุไล่ต้อน วชิราลัย ยูไนเต็ด 3-0 ซิวถ้วยแชมป์ ทีดีพี ยูธ ไฟน่อล 2025-26 รับเงินรางวัล 1.5 แสนบาท ที่เชียงใหม่ ขณะที่ คู่ชิงอันดับ 3 ราชนาวี เอฟซี ชนะ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด 6-0
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการใหญ่ระดับประเทศ รายการ ทีดีพี ยูธ ไฟน่อล 2025-26 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ณ สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2569 เป็นเกมในรอบชิงชนะเลิศ และ รอบชิงอันดับ 3
ก่อนเกมการแข่งขัน นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เชิญถ้วยรางวัลพระราชทานตราสัญลักษณ์โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไปประดิษฐานบนถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร โครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร ชนิดกีฬาฟุตบอล (Thai Domestic Power) ภายใต้รายการแข่งขัน TDP Youth Football Tournament 2025 เพื่อมอบให้กับทีมชนะเลิศ
โดยได้รับเกียรติจาก นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ นายสงค์ศักดิ์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.ภาค 5) เข้าร่วมงานในครั้งนี้
เกมรอบชิงชนะเลิศ เมืองทอง ยูไนเต็ด ลงสนามพบกับ วชิราลัย ยูไนเต็ด ผลปรากฏว่าทัพ "กิเลนจูเนียร์" ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เอาชนะไปได้ขาดลอย 3-0 ผงาดคว้าแชมป์ประเทศไทยไปครอง พร้อมรับเงินรางวัลชนะเลิศ 150,000 บาท ขณะที่ วชิราลัย ยูไนเต็ด คว้ารองชนะเลิศ รับเงินรางวัล 75,000 บาท ส่วนรอบชิงอันดับ 3 ราชนาวี เอฟซี ระเบิดฟอร์มเก่งถล่มเอาชนะ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด ไปด้วยสกอร์ 6-0 คว้าอันดับ 3 ไปครอง พร้อมรับเงินรางวัลปลอบใจ 30,000 บาท
สรุปรางวัลเกียรติยศรายการ ทีดีพี ยูธ ไฟน่อล 2025-26 (รุ่น U13) ชนะเลิศ เมืองทอง ยูไนเต็ด (เงินรางวัล 150,000 บาท), รองชนะเลิศอันดับ 1 วชิราลัย ยูไนเต็ด (เงินรางวัล 75,000 บาท), รองชนะเลิศอันดับ 2 ราชนาวี เอฟซี (เงินรางวัล 30,000 บาท) ด้านรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) กฤษกร มูลศรีสุข (เมืองทอง ยูไนเต็ด) รับเงินรางวัล 10,000 บาท, รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด (Top Scorer) มรุเดช ชำนาวงษ์ (ราชนาวี เอฟซี) 9 ประตู รับเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลทีมยอดเยี่ยมด้านน้ำใจนักกีฬา (Fair Play) ราชนาวี เอฟซี เงินรางวัล 20,000 บาท
สำหรับรายการ ทีดีพี ยูธ ไฟน่อล ถือเป็นเวทีสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาศักยภาพนักเตะเยาวชนไทย เพื่อเป็นบันไดก้าวไปสู่การเป็นนักเตะทีมชาติไทยในอนาคต