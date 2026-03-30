อดีตพ่อบ้านปีนหน้าผาหนุนแยกกระทรวงกีฬา

นายสุกฤษฏิ์ชัย ธีระเริงฤทธิ์ อดีตกรรมการและรองเลขาธิการสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ผู้จัดการทีมชุดประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกกีฬาปีนหน้าผา เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวที่ฝ่ายการเมือง จะมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับ กระทรวงวัฒนธรรม โดยการแยกงานด้านกีฬาออกมา เป็น กระทรวงกีฬา นั้น ตนขอสนับสนุนและเห็นด้วยอย่างยิ่ง
นายสุกฤษฏิ์ชัย เผยว่า ภารกิจด้านกีฬาเป็นงานเฉพาะทางที่มีความสำคัญ สร้างเอกภาพให้วงการ ลดความสับสนเชิงนโยบาย จัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม ชัดเจน มุ่งสู่เป้าหมายในการพัฒนากีฬา พัฒนานักกีฬา พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ลดปัญหาที่ข้าราชการหรือผู้บริหารสายงานท่องเที่ยวมาบริหารงานกีฬา ซึ่งการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะช่วยให้วงการกีฬาได้บุคคลผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กรกีฬาอย่างเป็นมืออาชีพมาบริหารงาน
“รวมถึงอาจใช้จังหวะนี้ ในการยกเครื่องระบบงานบริหารการกีฬาในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมศักยภาพ ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาพื้นฐานวงการกีฬาของประเทศ นำไปสู่สุขภาพที่ดีของประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมกีฬาครบวงจรต่อไป”