จูเนียร์ เอเชียน ทัวร์ เปิดฉากสนามแรกที่ระยอง

อลจวิชญ์ อนันตะเศรษฐกุล นักกอล์ฟวัย 16 ปีจากกรุงเทพฯ นำม้วนเดียวจบสกอร์รวมสามวัน 8 อันเดอร์พาร์ 208 คว้าแชมป์คลาส โอเพ่น และคลาสเอ ชาย ในศึก “จูเนียร์ เอเชียน ทัวร์ 2026” สนาม 1 ที่สนามระยอง กรีนวัลเล่ย์ คันทรี คลับ เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะที่ ภลิณี วิมูลชาติ เฉือนเพลย์ออฟคว้าแชมป์คลาสหญิงไปครอง
ทรัสต์กอล์ฟจัดการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติรายการ จูเนียร์ เอเชียน ทัวร์ (เจเอที) 2026 ณ สนามระยองกลันวัลเล่ย์ คันทรี คลับ พาร์ 72 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคมที่ผ่านมา แบ่งผู้เล่นเป็นประเภทชายและหญิงได้แก่ คลาส เอ (อายุ 15-18 ปี) และคลาส บี (อายุ 13-14 ปี) แข่งขัน 3 วัน 54 หลุม ส่วนคลาสซี (อายุ 11-12 ปี) และคลาสดี (อายุ 9-10 ปี) แข่งขัน 2 วัน 36 หลุม นอกจากนี้ยังจัดแข่งรุ่นไรซิ่ง จูเนียร์ เอเชียน ทัวร์ แบบวันเดียว 18 หลุม ให้กับเยาวชนมือใหม่ในรุ่นคลาสซี, คลาสดี, คลาสอี (อายุ 7-8 ปี) และคลาสเอฟ (อายุต่ำกว่า 6 ปี)
รอบชิงชนะเลิศในรุ่นใหญ่ คลาสโอเพ่นและคลาสเอ (ชายและหญิง) ปรากฎว่า อลจวิชญ์ อนันตะเศรษฐกุล วัย 16 ปี จากกรุงเทพฯ ซึ่งทำสกอร์ขึ้นตั้งแต่วันแรก เก็บได้อีก 1 อันเดอร์พาร์ 71 รวมสามวัน 8 อันเดอร์พาร์ 208 คว้าแชมป์แบบไม่พลิกโผ ส่วนประเภทหญิงแชมป์เป็นของ ภลิณี วิมูลชาติ นักกอล์ฟวัย 17 ปี เฉือนเพลย์ออฟชนะขวัญนภัช สวนอินทร์ ผู้นำสองวันแรก หลังทั้งคู่จบด้วยสกอร์รวมเท่ากันอีเวนพาร์ 216
คลาสบีชายแชมป์เป็นของ ฮาเวียร์ เบาติสต้า จากฟิลิปปินส์ สกอร์รวม 15 โอเวอร์พาร์ 231 ส่วนประเภทหญิง เอยาวารินทร์ ประดับญาติ เพลย์ออฟชนะ ธีริน ตันติมุรธา หลังจบสกอร์รวมเท่ากัน 31 โอเวอร์พาร์ 247 ทางด้านแชมป์คลาสซีชายและหญิงได้แก่ สุธีนันท์ มูลสาร สกอร์รวม 19 โอเวอร์พาร์ 163 และณัฐพัทร เจิมวงศ์รัตนชัย สกอร์รวม 21 โอเวอร์พาร์ 165 ส่วนคลาสดีชายและหญิงเป็นของ พลพิชัย แสงประเสริฐ สกอร์รวม 44 โอเวอร์พาร์ 188 และณลินฐิชา นาทธราดล สกอร์รวม 13 โอเวอร์พาร์ 157
ขณะที่รุ่นไรซิ่ง จูเนียร์ เอเชียน ทัวร์ คลาสซีหญิง แชมป์เป็นของ กัญญาภัทร เกลี้ยงกลม สกอร์รวม 16 โอเวอร์พาร์ 88, คลาสดีหญิง แชมป์เป็น วรณารมย์ ปรีชา สกอร์รวม 22 โอเวอร์พาร์ 94 คลาสอีชาย ณภัทร จอมจุมพล คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 83 คลาสอีหญิง แชมป์ได้แก่ อีวา โฟลท สกอร์รวม 33 โอเวอร์พาร์ 105 และคลาสเอฟ ชาย แชมป์เป็นของ สมภูมิรพี ปัญจะลักษณ์ สกอร์รวม 59 โอเวอร์พาร์ 131