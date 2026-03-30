Gen Z แห่เช็กอิน “สัปดาห์หนังสือฯ ครั้งที่ 54” แน่นทุกฮอลล์ กระแสอ่านยังแรงไม่พัก

บรรยากาศช่วงสุดสัปดาห์ของงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24” คึกคักสุดพลัง นักอ่านทุกวัย โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ Gen Z แห่ร่วมงานแน่นทุกฮอลล์ ตอกย้ำกระแสแนวคิด “Read The Legend” ที่ชวนย้อนรอยหนังสือระดับตำนาน พร้อมสร้างตำนานการอ่านบทใหม่ในแบบของตัวเอง แม้เป็นวันหยุดยาว แต่ผู้คนยังออกมาตามหาหนังสือเล่มที่ “ใช่” เติมแรงบันดาลใจ และร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวันอย่างต่อเนื่อง 📖🔥
หนึ่งในไฮไลต์ที่ดึงดูดสายคอนเทนต์และสายความทรงจำ คือ นิทรรศการภาพแพนด้า “หลินปิง–หลินฮุ่ย” จากมหาวิทยาลัยครูกวางสี (GXNU) บูท I15 ที่เปิดพื้นที่ให้ร่วมบันทึกความประทับใจลงในไดอารี ขณะที่นิทรรศการ “Read The Legend : หนังสือต้องห้าม (ลืม)” ชวนย้อนวลีสำคัญจากหนังสือระดับตำนานผ่านกิจกรรมอินเทอร์แอ็กทีฟ สร้างสีสันและการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าชมจำนวนมาก
เวที Author’s Salon ยังได้รับความสนใจอย่างคึกคัก โดยเฉพาะการเปิดตัวหนังสือ Mice Insights by KRIS ของ กฤษณี (คริส) ศรีษะทิน ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท Stream Events Asia Ltd. ณ บูท O15 ที่ถ่ายทอดประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรม MICE สู่คนรุ่นใหม่ที่อยากก้าวสู่วงการอีเวนต์ระดับนานาชาติ
ด้านบูท ขายหัวเราะ สตูดิโอ (M16) แน่นตลอดวัน แฟนคลับแห่พบ พี่ต่าย ขายหัวเราะ รับลายเซ็นใกล้ชิด ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมพบ แบลค และ น้องแคส จากซีรีส์ คิ้วคือมงกุฎของแค สร้างบรรยากาศคึกคักในฮอลล์ 7 อย่างต่อเนื่อง
ขณะที่บูท ไฉฟง โนเวล (M41) กระแสแรงไม่แพ้กัน กับการเปิดตัวนิยายแฟนตาซี BL จากเกาหลีเรื่อง Hunter เล่ม 3–4 ในจักรวาล Hunterverse (รวม 10 เล่มจบ) รวมถึงผลงานแปลจากจีน แอบเนียนเรียนห่วย และ ถ้าไม่อยากตายก็ต้องกลายเป็นตัวเอก ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักอ่านสายวาย
ภายในงานยังอัดแน่นด้วยนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญอีกมาก อาทิ นิทรรศการ “แสงแห่งปัญญาในสมเด็จพระพันปีหลวง”, นิทรรศการ “อ่านพุทธตำนานผ่านบรรณพิภพ” จัดแสดงพระไตรปิฎกจุลจอมเกล้าฯ ฉบับพิมพ์ครั้งแรกของโลก, กิจกรรม Meet the Legends,
นิทรรศการ Y Book Journey ครีเอตไทยวิถี หนังสือดีเด่นประจำปี 2569 รวมถึงเวที Global Author Spotlight ที่จัดต่อเนื่องทุกวันตลอดงาน
มีหนังสือให้ลือกมากมายกว่า 10 ล้านเล่ม พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น
ห้ามพลาด! งาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2569 เวลา 10.00–21.00 น. ณ ฮอลล์ 5–8 ชั้น LG และห้องสัมมนา ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์