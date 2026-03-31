"เซลติกส์" เข้าเพลย์ออฟ 12 ซีซันรวด "เททัม" เหมา 32 แต้ม

บอสตัน เซลติกส์ การันตีเพลย์ออฟศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ซีซันที่ 12 ติดค่อกัน หลังเอาชนะ ชาร์ล็อตต์ ฮอร์เน็ตส์ ขาดลอย 114-99 ที่สนามสเปคตรัม เซ็นเตอร์ รัฐนอร์ธ แครอไลนา วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม ตามเวลาไทย
เกมนี้ เซลติกส์ (ชนะ 50 แพ้ 24) ขาด เจย์เลน บราวน์ เอ็นร้อยหวายอักเสบ แต่อาศัย เจย์สัน เททัม ฟอร์เวิร์ดตัวเก่ง แบกทีม 32 แต้ม เพย์ตัน พริตชาร์ด ช่วยอีก 28 แต้ม และ นีเมียส เควตา บวกเพิ่ม 17 แต้ม 8 รีบาวน์ด
ฮฮร์เน็ตส์ (ชนะ 39 แพ้ 36) ทีมยิง 3 คะแนนเข้าเป้ามากสุดของลีก 1,210 ลูก และเปอร์เซ็นต์ยิง 3 แต้มอันดับ 3 ของลีก 38.2 แต่เกิดอาการช็อต ส่องวงนอกเข้าเป้าแค่ 12 จาก 43 ลูก (คิดเป็น 27.9 เปอร์เซ็นต์)
ลาเมโล บอลล์ การ์ดความหวัง ชาร์ล็อตต์ สกอร์สูงสุดทีม 19 แต้ม ไมล์ส บริดเจส เสริมอีก 14 แต้ม ขณะที่ คอน คเนปเพิล กับ แบรนดอน มิลเลอร์ ทำคนละ 13 แต้ม
เซลติกส์ นำห่าง 19 แต้ม และปล่อยให้ ฮอร์เน็ตส์ ยิงระยะ 3 แต้ม เข้าเป้าแค่ 5 จาก 21 ลูก เฉพาะครึ่งแรก
ชาร์ล็อตต์ ตีตื้นเหลือ 9 แต้ม ช่วงต้นควอเตอร์ 4 กระทั่ง เททัม ยิง 3 คะแนนต่อหน้าต่อตา บริดเจส ทำให้ช่องว่างเพิ่มเป็น 16 แต้ม
หลังถูก พริตชาร์ด เลย์อัพหนีไปเป็น 17 แต้ม เหลือเวลา 3 นาที 52 วินาที ชาร์ลส ลี เฮดโค้ช ฮอร์เน็ตส์ ปล่อยตัวสำรองลงเล่นทั้งหมด