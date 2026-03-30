สเปอร์สทาบ "เดอ แซร์บี" คุมหนีตกชั้น "ไดช์" ขอสัญญา 18 เดือน

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ทีมท้ายตารางศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ พยายามโน้มน้าว โรแบร์โต เดอ แซร์บี รับตำแหน่งกุนซือถาวรคนใหม่
อิกอร์ ทูดอร์ อำลาถิ่นท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดียม เรียบร้อยแล้ว หลังคุมทีมแค่ 44 วัน ทำให้ วิไน เวนเกตแชม ประธานบริหาร กับ โยฮัน ลังเก ผู้อำนวยการกีฬา ต้องเร่งหาตัวแทน
เข้าใจว่า ท็อตแนมฯ ตกลงแยกทาง ทูดอร์ กุนซือรักษาการณ์ หลังแพ้ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ขาดลอย 0-3 สัปดาห์ที่แล้ว (22 มี.ค.) อยู่เหนือโซนตกชั้นแค่ 1 แต้ม แต่ต้องการให้เวลาแก่ เทรนเนอร์ชาวโครแอต ทำใจหลังสูญเสียคุณพ่อ
ปัจจุบัน เดอ แซร์บี โค้ชว่างงานนับตั้งแต่อำลา โอลิมปิก มาร์กเซย เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นเป้าหมายหลักของสโมสร โดย สเปอร์ส พยายามติดต่อ โค้ชชาวอิตาเลียน พร้อมรับงานหรือไม่ ก่อนประกาศปลด ทูดอร์
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวเผยต่อ "บีบีซี" สื่อของอังกฤษ เดอ แซร์บี ยินดีรับงานคุมทีมระยะยาว แต่ขอเลือกรอจนจบฤดูกาล 2025-26 เพื่อดูว่าสโมสรจะอยู่รอดบนลีกสูงสุดหรือไม่
ขึ้นอยู่กับ "ไก่เดือยทอง" จะตามตื๊อ อดีตกุนซือ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบียน รับงานทันทีหรือไม่ โดยมีตัวเลือกอื่นๆ อย่าง ชอน ไดช์ คุมทีมแบบขัดตาทัพ
ไดช์ ยังคงว่างงานหลังถูก ฟอเรสต์ ปลดจากตำแหน่ง เดือนกุมภาพันธ์ โดยมีโปรไฟล์โดดเด่นด้านคุมทีมหนีตกชั้น แต่เข้าใจว่า กุนซือวัย 54 ปี ร้องขอสัญญา 18 เดือน