"เบซเซคคี" ทุบสถิติขึ้นนำสูงสุด กวาดแชมป์โมโตจีพี 5 สนามติด

มาร์โก เบซเซคคี นักบิดสังกัด อาพริเลีย ชนะการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบรุ่นโมโตจีพี 5 สนามติดต่อกัน หลังคว้าแชมป์รายการ ยูเอส กรังปรีซ์ วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม กลับขึ้นนำคะแนนสะสม ประเภทบุคคล
เบซเซคคี วัย 27 ปี สร้างสถิติใหม่ของโมโตจีพี ขึ้นนำ 121 รอบติดต่อกัน หลังจบการประลองความเร็ว 20 รอบ ที่สนามเซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์ เมืองออสติน รัฐเท็กซัส
ฟาบิโอ ดิ จานอันโตนิโอ เจ้าของโพล โพซิชัน สังกัด วีอาร์ 46 ทีม หล่นอันดับ 5 อย่างรวดเร็ว ขณะที่ เบซเซคคี แซง เปโดร อคอสตา จาก เคทีเอ็ม ขึ้นนำกระทั่งผ่านธงตาหมากรุกคนแรก เวลารวม 40 นาที 50.653 วินาที เร็วกว่า ฆอร์เก มาร์ติน เพื่อนร่วมทีม และแชมป์สปรินท์ เรซ วันเสาร์ที่ผ่านมา (28 มี.ค.) 2.036 วินาที โดย อคอสตา จบอันดับ 3
ระหว่างขึ้นนำ 3 รอบแรก เบซเซคคี ทุบสถิติเดิมของ ฆอร์เก ลอเรนโซ นักบิด ยามาฮ่า (โรงงาน) ทำไว้ 103 รอบ เมื่อปี 2015
เบซเซคคี กลายเป็นนักแข่งคว้าแชมป์ 3 สนามแรกของฤดูกาลคนแรก นับตั้งแต่ มาร์ค มาร์เกวซ ทำไว้ปี 2014 เก็บเพิ่ม 25 แต้ม รวมมี 81 แต้ม ทิ้งห่างอันดับ 2 มาร์ติน แชมป์โลก 2024 อยู่ 4 แต้ม ตามด้วยอันดับ 3 อคอสตา มี 60 แต้ม
สถิติชนะรวดของ เบซเซคคี รวม 2 สนามสุดท้ายของฤดูกาล 2025 ที่โปรตุเกส กับ สเปน (บาเลนเซีย) และ 2 สนามแรกฤดูกาลนี้ ที่ไทย กับ บราซิล
ด้าน มาร์เกวซ แชมป์โลก 2025 สังกัดดูคาติ (โรงงาน) เข้าเส้นชัยอันดับ 5 รอบชิงชนะเลิศ เก็บเพิ่ม 11 แต้ม รวมมี 45 แต้ม รั้งอันดับ 5 ของตาราง ตามหลัง ดิ จานอันโตนิโอ 5 แต้ม
สนามที่ 4 ของฤดูกาล 2026 จะย้ายมาแข่งขันกันต่อ รายการ กรังปรีซ์ ออฟ สเปน ที่สนามเซอร์กิโต เดอ เฆเรซ วันที่ 24-26 เมษายน