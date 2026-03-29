โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสวรรค์ ผงาดถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมยกเหล็กยุวชนประเทศไทย

โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ คว้ารางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมชาย-ทีมหญิง พร้อมควบรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมชาย ด้าน โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมหญิง ขณะที่ “นันทิพัฒน์-พนธกร-ภัคนันท์” คว้าคนละ 3 เหรียญทอง ศึก EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อ 29 มีนาคม 2569 เป็นการชิงชัยวันสุดท้าย ผลการแข่งขัน มีดังนี้
เริ่มจาก 69 กิโลกรัมหญิง นันทิพัฒน์ เพชรเนียม จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ เหมา 3 เหรียญทอง จากท่าสแนทช์ 72 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 91 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 163 กิโลกรัม โดยมี ชลพรรณษา มินบำรุง โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ คว้า 3 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 71 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 90 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 161 กิโลกรัม ด้านวริศรา หูไธสง จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี บี ได้ 3 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 61 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 70 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 131 กิโลกรัม
ส่วนรุ่นมากกว่า 88 กิโลกรัมชาย พนธกร บุญประเสริฐ จากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ เหมาคนเดียว 3 เหรียญทอง ท่าสแนทช์ 130 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 145 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 275 กิโลกรัม ส่วน วงศธร สายนาค จากโรงเรียนพันดอนวิทยา คว้า 3 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 110 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 140 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 250 กิโลกรัม และศรุฒฌาณ ประจงสุข จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เอ ซิว 3 เหรียญเทองแดง ท่าสแนทช์ 91 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 116 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 207 กิโลกรัม
รุ่นมากกว่า 69 กิโลกรัมหญิง ภัคนันท์ พฤคฌาญาณ จากโรงเรียนกีฬานครศรีธรรมราช เอ ท่า คว้า 3 เหรียญทอง สแนทช์ 85 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 108 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 193 กิโลกรัม ส่วน พริมรดา ทองผาภูมิเจริญ จาก โรงเรียนบึ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ซิว 2 เหรียญเงิน ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 107 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 184 กิโลกรัม และ 1 เหรียญทองแดง ท่าสแนทช์ 77 กิโลกรัม ขณะที่ทศพร แสงหิรัญ จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ ได้ 1 เหรียญเงิน ท่าสแนทช์ 81 กิโลกรัม และ 2 เหรียญทองแดง ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 102 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 183 กิโลกรัม
สำหรับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมชาย-ทีมหญิง ระดับยุวชน ได้แก่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ, อันดับ 2 โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เอ, อันดับ 3 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เอ ด้านรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมชาย ได้แก่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ, อันดับ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เอ, อันดับ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เอ ขณะที่รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทีมหญิง ได้แก่ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา เอ, อันดับ 2 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ เอ, อันดับ 3 โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร เอ
สำหรับการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะชิงชัยต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2569 ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เช่นเดิม