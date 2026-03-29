16 นักกอล์ฟเยาวชนคว้าสิทธิ์ลุยจูเนียร์เวิลด์ ที่สหรัฐฯ

ศึกกอล์ฟเยาวชนรายการ “สิงห์-กรุงไทย จูเนียร์ กอล์ฟ แชมเปี้ยน” แข่งขันคลาส ซี, ดี และอี ที่สนามรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคมที่ผ่านมา เพื่อคัดผู้เล่นไปแข่งขันรายการ Uswing Mojing Junior World Golf Championships 2026 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป
ผลการแข่งขันปรากฎว่า คลาสซีชายและหญิง แชมป์เป็นของ อวี้ป่อ เซิน และ บุญรัตน์ กันทา ส่วนคลาสดีชายและหญิงได้แก่ ฌอห์น ไวล์ดิ้ง และวิภาดา รัตนพนิต ขณะที่ น้องเฌอลีน-พันน์นรินทร์ ศรีชาพันธุ์ ลูกสาวภราดร ศรีชาพันธุ์ คว้าแชมป์คลาสอีหญิง และ ไททัน โบซ่า คว้าแชมป์คลาสอีชาย
สำหรับเยาวชนทั้ง 16 คนที่คว้าโควต้าไปแข่งขันจูเนียร์เวิลด์ที่สหรัฐฯ ดังนี้ คลาสซี (11-12 ปี) หญิง ได้แก่ บุญรัตน์ กันทา, ภษมน มีสวัสดิ์ และธัญชนก คชภักดี คลาสซี (11-12 ปี) ชาย ได้แก่ อวี้ป่อ เซิน, สกาย ไวล์ดิ้ง และอลิลวัชช์ ศรีจันทพงศ์, คลาสดี (9-10 ปี) ชาย ได้แก่ ฌอห์น ไวล์ดิ้ง, ชินภัทร ผดุงศิลป์ และ สิรภัทร สิงห์ชู, คลาสดี (9-10 ปี) หญิง ได้แก่ วิภาดา รัตนพนิต, พิมพ์พัชชา วจีเกษม และบุษยรัตน์ ทรัพย์ไพศาล, คลาสอี (7-8 ปี) ชาย ได้แก่ ไททัน โบซ่า และ ธนกฤต เตติวงศ์ คลาสดี (9-10 ปี) ชาย และคลาสดี (9-10 ปี) หญิง ได้แก่ พันน์นรินทร์ ศรีชาพันธุ์ และ นพรดา ใจสุข