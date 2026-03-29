“ธนภูมิ” สร้างสถิติสุดโหด คว้าแชมป์เทควันโดประเทศไทย 10 สมัยติด

"บิว" ธนภูมิ เฟื่องน้อย จอมเตะทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองซีเกมส์ล่าสุดและเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียแสดงความเก่งกาจสมราคา โจมตีใส่คู่แข่งจนขอยอมแพ้ ผงาดคว้าเหรียญทองรุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ชาย น้ำหนัก 63-68 กก. พร้อมทำสถิติไร้พ่าย เข้าร่วมศึกเทควันโดชิงแชมป์ประเทศไทยตั้งแต่ 9 ขวบจนปัจจุบันอายุ 18 สอยเหรียญทองกลับบ้านทุกครั้งเป็นเวลากว่า 10 ปี
การแข่งขันเทควันโด รายการ "จี เอช แบงค์ เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ประเภทต่อสู้" ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2569 ที่อาคารนนทบุรียิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มีนักกีฬาจำนวนกว่า 2,500 คน จากทั่วประเทศไทยมาเข้าร่วมสมัครชิงชัยในรายการปีนี้ ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการจัดแข่งขันเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยมา
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมาการชิงชัยใกล้เข้าช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขัน ไฮไลต์ประจำวันอยู่ในรุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ชาย น้ำหนัก 63-68 กิโลกรัม รอบชิงชนะเลิศ เป็นการพบกันระหว่าง เศรษฐดา สงสีจันทร์ รองแชมป์รุ่นนี้ เมื่อปีที่แล้ว จากทีมทีทีซี ตรัง เอ พบกับ ธนภูมิ เฟื่องน้อย ดาวดังจากทีมชาติไทยดีกรีเหรียญทองซีเกมส์ล่าสุดและเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียของทีมเคซีเอส อะคาเดมี่ ออฟ เทควันโด เอ
รูปเกมนั้น แม้ฝั่ง เศรษฐดา จะมีอายุอานามมากกว่า แต่ศักยภาพความเก่งกาจต้องบอกว่า หนุ่มน้อยธนภูมิ เป็นต่อค่อนข้างเยอะ ตัวเต็งดีกรีเหรียญทองซีเกมส์ มีสรีระที่สูงยาวและใช้ช่วงขาโจมตีและป้องกันคู่แข่งได้แบบไร้ที่ติ ก่อนต้อนเอาชนะคู่แข่งแบบสบายบรื๋อ ยกแรก 12-1 และยกสองฝั่งโค้ชของเศรษฐดาขอยอมแพ้ ธนภูมิ เฟื่องน้อย จากทีมเคซีเอส อะคาเดมี่ ออฟ เทควันโด เอ คว้าแชมป์ประเทศไทยรุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ชาย น้ำหนัก 63-68 กก.ไปครอง
หลังการคว้าแชมป์ "บิว" ธนภูมิ เฟื่องน้อย ดาวโรจน์วงการเทควันโดไทย กล่าวว่า ดีใจที่ทำได้ตามเป้า เพราะคาดหวังว่าต้องได้เหรียญทองให้ได้ เนื่องจากนับตั้งแต่เข้าร่วมรายการชิงแชมป์ประเทศไทยมาตั้งแต่ 9 ขวบ ทุกปีที่เข้าร่วมมาจนถึงตอนนี้ตนอายุ 18 ก็ได้แชมป์ประเทศไทยมาทุกปี ทุกรุ่นอายุที่เข้าร่วม จนมาถึงปีนี้ก็เป็นปีที่ 10 แล้ว แต่ตนก็ไม่เคยประมาทแม้ว่าจะมาในดีกรีเหรียญทองซีเกมส์ ส่วนหลังจากนี้ก็เตรียมตัวไปแข่งคัดเลือกตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย โดยตนตั้งเป้ากับเส้นทางต่อไปในอนาคตว่าหากติดเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติรายการใดก็จะขอติดเหรียญในทุกๆ รายการที่ได้ลงแข่ง
ด้านรุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป หญิง น้ำหนัก 53-57 กก. รอบชิงชนะเลิศ นัชชา โสตถิเศรษฐ์ จากทีมอาร์เอสอาร์ เทควันโด ทีมบี พบกับ "หนมเส้น" ณัฐณิชา สายเมือง อดีตเยาวชนทีมชาติไทยและเหรียญทองมหกรรมกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดชลบุรีปีที่แล้ว รวมทั้งเป็นรองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วจากทีมดราก้อน ยิม ภูเก็ต เอ
เปิดมาช่วงต้นของยกแรกสองฝ่ายผลัดกันได้คนละ 2 แต้ม จนช่วงท้ายยก นัชชา เข้าคลุกวงในแล้วต่อยเข้าทองได้ 2 ครั้ง ชนะไปก่อน 4-2 ถัดมาในยกสอง ณัฐณิชา ขึ้นนำไวด้วยการเตะเข้าท้อง 2-0 ช่วงเวลาที่เหลือ นัชชา พยายามทวงแต้มคืนแต่ได้โอกาสต่อยท้องได้คืนมาแค่คะแนนเดียว ณัฐณิชา จึงชนะ 2-1 ตีเสมอ 1-1 ยก จากนั้นในยกสุดท้ายผลัดกันทำแต้มสนุกแต่เป็นอดีตเยาวชนทีมชาติที่ขึ้นฟาดใส่หัวของคู่แข่งได้ ก่อนชนะไปในท้ายที่สุด 10-6
จบการแข่งขัน ณัฐณิชา สายเมือง จากทีมดราก้อน ยิม ภูเก็ต เอ ชนะ นัชชา โสตถิเศรษฐ์ จากทีมอาร์เอสอาร์ เทควันโด ทีมบี 2-1 ยก คว้าแชมป์รุ่นประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป หญิง น้ำหนัก 53-57 กก. ของประเทศไทย โดยแชมป์เผยความรู้สึกหลังคว้าแชมป์ประเทศว่า ดีใจที่ทำได้สำเร็จค่ะ เพราะปีที่แล้วได้แค่เหรียญเงิน ปีนี้เลยอยากกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้แล้วก็ทำได้สำเร็จอย่างที่ตั้งใจ