AOT จัดเดิน-วิ่งต้านทุจริต พิชิตโกง คนเข้าร่วมกว่า 600 คน

“AOT เดิน-วิ่ง ต้านทุจริต พิชิตโกง” ย้ำประกาศเจตนารมณ์โปร่งใส ไร้ทุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ยึดมั่นคุณธรรม
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( AOT) จัดโครงการวันต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2569 ในรูปแบบกิจกรรม “AOT เดิน - วิ่ง ต้านทุจริต พิชิตโกง” ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย
การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต การเดินขบวนพาเหรดรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ระยะทาง 1 กิโลเมตร การแข่งขันวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร เพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน AOT โดยมี นายมนตรี เดชสกุลสม ประธานกรรมการธรรมาภิบาล AOT
และ นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT และพนักงาน AOT เข้าร่วมกิจกรรม
ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2569 เวลา 04.00 - 12.00 น. ณ อาคารสำนักงานใหญ่และบริเวณโดยรอบ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ บริษัทร่วมและบริษัทย่อยของ AOT หน่วยงานพันธมิตร ตลอดจนชุมชนโดยรอบ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 600 คน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรมเชิงสุขภาพและกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
เพื่อปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกให้กับผู้ปฏิบัติงานของ AOT ให้ยึดมั่นผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญและไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นภัยร้ายแรงที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลด้านแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้การดําเนินงานด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตของ AOT เป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
ทั้งนี้ AOT เชื่อมั่นว่าการจัดงาน “AOT เดิน-วิ่ง ต้านทุจริต พิชิตโกง” จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง ปลอดการทุจริต และโปร่งใส อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป