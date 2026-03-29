คัดตัวสุดเข้ม! งาน Tryouts นักกีฬาเยาวชน JB League 2026

จบลงไปแล้วอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล หรือ Tryouts ของรายการ Junior Ballers League (JB League) ประจำฤดูกาล 2026 เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเยาวชนรุ่นอายุ 10 ปี และ 11 ปี เข้าสู่ระบบการแข่งขันระดับประเทศ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2569 ณ Sports Hall 2 โรงเรียนนานาชาติ DBS Denla British School
บรรยากาศการทดสอบตลอดทั้งสองวันเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของนักกีฬาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยในวันแรกเป็นการทดสอบทักษะพื้นฐานและสมรรถภาพทางร่างกายอย่างละเอียด ประกอบด้วย การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล ความแม่นยำในการทำคะแนน ความคล่องตัว และการทดสอบทักษะตัวต่อตัว หรือ One on One ขณะที่ในวันที่สองได้เข้าสู่การทดสอบระบบการเล่นเป็นทีม เพื่อประเมินความเข้าใจในเกมการแข่งขัน การประสานงานกับผู้เล่นร่วมทีม และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสนามจริง
การประเมินผลและคัดเลือกนักกีฬาในครั้งนี้ ดำเนินการโดยทีมหัวหน้าผู้ฝึกสอนระดับแนวหน้าของวงการบาสเกตบอลไทย นำโดย โค้ชเดฟ - สุขเดฟ โคเคอร์, โค้ชช็อปเปอร์ - จิตรภณ โตเวโรจน์, โค้ชม่ำ - ชตฤณ รัตนาวิวัฒน์พงศ์, โค้ชโจ - ปรเมศร์ วงศ์วรกุล, โค้ชอะตอม - จิดาภา สัมปชัญญสถิตย์, โค้ชปาล์ม - ชวิศ ปรีชาติวงศ์ และโค้ช Dame - Damian Van Es ซึ่งมาร่วมสังเกตการณ์และคัดเลือกผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงสุดเข้าสู่ระบบการแข่งขัน
เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่เยาวชนอย่างกว้างขวาง ฝ่ายจัดการแข่งขันได้วางโครงสร้างระบบลีกออกเป็น 2 ดิวิชัน ได้แก่ ลีกการแข่งขันหลัก JB League และลีกการแข่งขันรอง JBD League (Junior Ballers Development League) ซึ่งใช้รูปแบบเดียวกับการแข่งขันระดับโลกอย่าง NBA และ NBA G League
โครงสร้างดังกล่าวสามารถรองรับนักกีฬาได้ถึง 192 คนต่อ 1 รุ่นอายุ โดยแบ่งเป็นผู้เล่นใน JB League จำนวน 96 คน และผู้เล่นใน JBD League จำนวน 96 คน ทั้งนี้ ผู้เล่นใน JBD League จะได้รับสิทธิ์ในการถูกเรียกตัวขึ้นไปร่วมแข่งขันในลีกหลักได้ตลอดฤดูกาล ในกรณีที่มีผู้เล่นจากลีกหลักได้รับบาดเจ็บหรือเกิดเหตุสุดวิสัย ถือเป็นระบบที่ช่วยผลักดันให้นักกีฬาต้องพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร โดย ปวิตรา ทัศวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บิ๊กวัน กรุ๊ป ในฐานะผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างรากฐานที่ดีตั้งแต่ระดับเยาวชน เพื่อยกระดับวงการบาสเกตบอลไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและพร้อมก้าวสู่ระดับสากล
ขณะที่ทางด้าน กฤติกร ธนมหามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร การจัดการแข่งขัน Junior Ballers League ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานของ JB League ให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น พร้อมมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การแข่งขันที่ได้มาตรฐานให้แก่นักกีฬาเยาวชนทุกคน
สำหรับการแข่งขัน JB League ในรุ่นอายุ 10 ปี และ 11 ปี จะเริ่มต้นการแข่งขันอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2569 ไปจนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2569
