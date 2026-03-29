"บัคส์" เละคาบ้าน จบสถิติเข้าเพลย์ออฟ 9 ซีซันรวด

มิลวอกี บัคส์ หมดสิทธิ์เข้าเพลย์ออฟอย่างเป็นทางการ หลังพ่าย ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส ยับเยิน 95-127 ศึกบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ที่สนามไฟเซิร์ฟ ฟอรัม วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม ตามเวลาไทย
บัคส์ ลุ้นแชมป์มาตลอดนับตั้งแต่ดราฟต์ ยานนิส อันเตโตคุมโป เมื่อปี 2013 เข้าเพลย์ออฟ 9 ซีซันติดต่อกัน ก่อนเริ่มฤดูกาลปกติ 2025/26 โดย บอสตัน เซลติกส์ เป็นเจ้าของสถิติเข้าเพลย์ออฟติดต่อกันนานสุด 11 ซีซัน (2015-2025)
เกมนี้ ยานนิส ไม่ได้ลงเล่นเกมที่ 6 ติดต่อกัน เนื่องจากอาการบาดเจ็บเข่าซ้าย โดยรับใช้แฟรนไชส์แค่ 36 เกมตลอดซีซันนี้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักทำให้ บัคส์ ผลงานย่ำแย่ ปราชัย 9 จาก 11 เกมล่าสุด ชนะ 29 แพ้ 44
สถานะของ ยานนิส ดีกรีผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) 2 สมัย ถูกเชื่อมโยงกับเสียงวิจารณ์เจตนายอมแพ้ (tanking) และนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้เล่น โดยสมาคมผู้เล่น NBA (NBPA) ออกแถลงการณ์ตำหนิ บัคส์ ข้อหาต้องการพักผู้เล่นตัวเก่งกระทั่งจบเรกูลาร์ ซีซัน
ขณะที่ ซาน อันโตนิโอ ชนะ 8 เกมรวด และ13 จาก 14 เกมล่าสุด รวมชนะ 56 แพ้ 18 กวด โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ (ชนะ 58 แพ้ 16) จ่าฝูงสายตะวันตก เหลือ 2 เกม
สเตฟอน แคสเซิล กดทริปเปิล-ดับเบิล 22 แต้ม 10 รีบาวน์ด 10 แอสซิสต์ และ วิคเตอร์ เวมบานยามา ผู้ท้าชิง MVP ฤดูกาลนี้ ซัด 23 แต้ม 15 รีบาวน์ด 6 แอสซิสต์
