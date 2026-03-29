"มารินี" รีดฟอร์มเก่ง! คว้าอันดับ 5 โมโตจีพี สปรินต์ ออสติน

ศึก โมโตจีพี 2026 สนาม 3 รายการ กรังด์ปรีซ์ ออฟ ดิ อเมริกาส์ ผ่านการแข่งขันรอบ สปรินต์ เรซ เมื่อเช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ เซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์ เมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
เกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 10 รอบสนาม โดยทัพนักบิด ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล สร้างโอกาสลุ้นโพเดียมอย่างเต็มตัว ซึ่ง “โจอัน เมียร์” นักแข่งชาวสแปนิชหมายเลข 36 ได้ออกตัวจากกริดที่ 5 ส่วนทีมเมทชาวอิตาเลียนอย่าง “ลูก้า มารินี” หมายเลข 10 ได้เริ่มเกมจากกริดที่ 9
“เมียร์” เริ่มเกมอย่างดุดันขยับขึ้นไปรั้งอันดับ 5 หลังออกตัว ก่อนที่ไต่ขึ้นไปติดท็อปทรีหลังเหตุการณ์ในรอบแรก และไล่บดในกลุ่มหน้าอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ดีในรอบสุดท้ายเจ้าตัวที่ลุ้นโพเดียมอยู่ พลาดล้มอย่างน่าเสียดายแต่ยังนำรถเข้าเส้นชัยในอันดับ 15
ส่วน “มารินี” โชว์ศักยภาพรถแข่ง Honda RC213V ได้อย่างน่าประทับใจ ออกตัวได้ดีและค่อยๆ ไต่แซงขึ้นแข่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง และบิดคว้าอันดับ 5 มาครองได้สำเร็จ ด้วยเวลารวม 20 นาที 25.067 วินาที ตามหลังผู้นำ 5.521 วินาที เก็บ 5 แต้มจาก สปรินต์เรซ
ด้าน “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 จาก คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์ จบเรซในอันดับ 9 ตามหลังผู้ชนะ 10.574 วินาที ส่วน “ดิโอโก้ โมเรร่า” ทีมเมทชาวบราซิเลียนหมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ ไม่จบการแข่งขัน
ทั้งนี้ ศึก กรังด์ปรีซ์ ออฟ ดิ อเมริกาส์ จะดวลความเร็วรอบเมนเรซในคืนวันอาทิตย์ซึ่งข้ามเข้าสู่เช้ามืดของวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 00.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ต่อด้วย โมโตทู 01.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 03.00 น ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions Now SPOTV
