"ก้อง-สมเกียรติ" จับคู่ "โจนาธาน เรีย" ลุยศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ เรซแรก โปรตุเกส

ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 2 ดวลความเร็วเรซแรก เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ อัลการ์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส ซึ่งแข่งขันกันทั้งสิ้น 20 รอบสนาม
ในเรซนี้ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าร่วมการแข่งขัน เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ รุ่นใหญ่ที่สุดแบบเต็มฤดูกาล เจ้าของรถแข่ง Honda CBR1000RR-R หมายเลข 35 จากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี ต้องเจองานท้าทายอย่างมาก โดยต้องเริ่มเกมจากกริดที่ 19 ส่วน “โจนาธาน เรีย” ทีมเมทจอมเก๋าชาวไอริชหมายเลข 65 ดีกรีแชมป์โลก 6 สมัย ออกตัวจากกริดที่ 18
"ก้อง-สมเกียรติ" ต้องเจองานหนักตั้งแต่เริ่มเกม ก่อนจะเสียจังหวะตกลงไปอยู่ท้ายแถวในรอบที่ 3 อย่างไรก็ดี นักแข่งไทยสามารถรีดความเร็วรถแแข่ง Honda CBR1000RR-R คู่ใจได้ดีอย่างต่อเนื่องหลังจากที่การยึดเกาะเข้าที่ จนไล่แซงคู่แข่งขึ้นไปถึงอันดับ 16 ก่อนจะจบเรซในอันดับ 18 ด้วยเวลาตามหลังผู้ชนะ 35.461 วินาที ส่วน “เรีย” ที่ออกสตาร์ตอย่างร้อนแรงในช่วงต้นเกม เข้าเส้นชัยในอันดับ 19 ตามหลัง 37.111 วินาที
"ก้อง-สมเกียรติ" เผยหลังจบเรซว่า “ผมดีใจที่ได้กลับมาแข่งอีกครั้ง และได้ประเดิมสนามใน เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ ผลการแข่งขันยังห่างไกลจากเป้าหมายของทีม แต่โดยรวมมีหลายสิ่งที่เป็นแง่บวกที่เราสามารถต่อยอดได้ ผมพลาดที่โค้ง 5 ต้นเรซ จนตกไปอยู่ท้ายกลุ่ม ทำให้ต้องใช้ยางหนักมากเพื่อตีตื้นอันดับคืน นั่นทำให้ยางของเราหมดในช่วงท้าย อย่างไรก็ตามก็พอใจกับความเร็วคงที่ซึ่งสามารถรักษาไว้ได้เกือบตลอดทั้งเรซ ในแง่การเซ็ตอัพถือว่าน่าพอใจในการเข้าโค้ง แต่ยังต้องปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรายังมีอีก 2 สนามในวันพรุ่งนี้ คือ ซูเปอร์โพล เรซ และเรซ 2 เราจะมุ่งมั่นและพัฒนาไปทีละขั้น ผมมั่นใจว่าเราสามารททำได้และจะพัฒนาต่อไป”
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 2 จะแข่งขันรอบ "ซูเปอร์โพล เรซ" ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคมนี้ เวลา 18.10 น. และปิดท้ายด้วยเรซที่ 2 เวลา 22.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions Now SPOTV ช่อง 689
