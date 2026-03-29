ฮีโร่โอลิมปิกทั้งอดีตและปัจจุบันเตรียมขึ้นเวทียกเหล็กประเทศไทย

ศึก EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เตรียมเปิดฉาก วันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2569 ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีจอมพลังจากทั่วประเทศ 210 คน จาก 38 สโมสรเข้าร่วม ในจำนวนนี้มีทีมชาติ นำโดย วีรพล วิชุมา และ ธีรพงศ์ ศิลาชัย ชิงชัยด้วย
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2569 พลเอกวิสุทธิ์ เดชสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย, นายสมโภชน์ ยิ้มพลอย ที่ปรึกษา และนาวาเอก เพชรเกษม รตาภรณ์ รองเลขาธิการและนายทะเบียน เป็นประธานการประชุมผู้จัดการทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-3 เมษายน 2569 ที่โรงยิมเนเซียมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยปีนี้มีนักกีฬาจำนวน 210 คน จาก 38 สโมสรเข้าร่วมแข่งขัน
ทั้งนี้ในจำนวนดังกล่าวมีนักกีฬาทีมชาติทั้งชุดซีเกมส์ 2025 และชุดโอลิมปิก 2024 ร่วมแข่งขันกันพร้อมหน้า นำโดย จ่าอากาศตรี วีรพล วิชุมา สังกัดสโมสรทหารอากาศ, จ่าตรี ธีรพงศ์ ศิลาชัย สังกัดสโมสรราชนาวี ทีมเอ 2 ฮีโร่เหรียญเงินโอลิมปิก 2024
ขณะที่สังกัดชมรมยกน้ำหนักกองทัพบก ระดมฮีโร่โอลิมปิกทั้งในอดีตและปัจจุบันลงแข่งขันคึกคัก เช่น สิบตรีหญิง สุรจนา คำเบ้า เหรียญทองแดงโอลิมปิก 2024, พันโทหญิง ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล เหรียญทองโอลิมปิก 2008, ร้อยเอกหญิง โสภิตา ธนสาร เหรียญทองโอลิมปิก 2016, ร้อยเอกหญิง พิมศิริ ศิริแก้ว เหรียญเงินโอลิมปิก 2 สมัย ปี 2012 และ 2016, สุกัญญา ศรีสุราช เหรียญทองโอลิมปิก 2016 และ เพ็ญศิริ เหล่าศิริกุล เหรียญทองแดงโอลิมปิก 2008
ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือชมการถ่ายทอดสดผ่านยูทูปช่อง Thailand TAWA Official และเพจเฟซบุ๊ก Thailand TAWA สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และ Tawa Weightlifting