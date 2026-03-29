“เขาเขียว 10 ซีซั่น 9 x ยำยำ ช้างน้อย” มันส์เกินต้าน ตะลุยด่านแอดเวนเจอร์

ปิดฉากลงอย่างน่าประทับใจและเต็มไปด้วยรอยยิ้มกับงาน “เขาเขียว10 ซีซั่น9 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” นักวิ่งกว่า 3,000 คน ร่วมสร้างสีสันและพลังแห่งความสุข บนเส้นทางวิ่งสุดแอดเวนเจอร์ ร่วมกิจกรรมผ่านด่านอุปสรรคต่างๆ ตลอดเส้นทาง และสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก ในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความสุขและรอยยิ้มตลอดเส้นทางการวิ่ง ท่ามกลางธรรมชาติและกองเชียร์สัตว์ป่านานาชนิด ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ตอกย้ำความเป็นงานวิ่งฟันรันที่สนุกที่สุดในเอเชีย
คุณศรีศักดิ์ สุขชุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่างานวิ่ง “เขาเขียว10 ซีซั่น9 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ตอบโจทย์การสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติได้ดีที่สุด เราอยากให้ที่นี่เป็นพื้นที่สุขภาพของคนไทยทุกคน ซึ่งภาพความสุขที่เห็นในวันนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าสวนสัตว์คือสถานที่ธรรมชาติและความสุขของคนที่อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวจริงๆ เราภูมิใจที่เห็นทุกเจนเนอเรชั่นมาใช้เวลาคุณภาพร่วมกันในพื้นที่แห่งนี้
สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 9 ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่ง “เขาเขียว10 ซีซั่น9 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” เรามีความภูมิใจที่ได้ร่วมสนับสนุนส่งเสริมความรัก และเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และทำให้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นพื้นที่สันทนาการที่เปิดกว้างสำหรับกลุ่มคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งในปีนี้เราเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ความสะอาด และความปลอดภัยอย่างเต็มที่ มีการปรับภูมิทัศน์ในหลายๆ จุดเยี่ยมชม ของเหล่าซุปตาร์ดาวเด่น ทั้งน้องหมูเด้ง ขาหมู ป้าไอซ่า คาปิบาร่า และสมาชิกใหม่อย่างลูกจิงโจ้ เพื่อให้นักวิ่งได้สัมผัสเหล่าน้องๆ อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
คุณรัฐ จิโรจน์วณิชชากร Race Director และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังความสนุกในครั้งนี้กล่าวว่า โจทย์ของเราคือการทำให้ทุกคน “จบด้วยรอยยิ้ม มากกว่าเวลาในนาฬิกา” ปีนี้เราสร้างประสบการณ์แบบ Journey-Based Experience นอกจากที่ทุกคนจะได้ มาวิ่งออกกำลังเสริมสร้างสุขภาพที่ดีกันแล้ว ยังได้ร่วมทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว ในหมู่เพื่อน โดยนักวิ่งจะรับบทเป็นนักสำรวจ (Explorer) ออกผจญภัยตามล่าสัตว์เพื่อมาสแตมป์ใน Safari Passport ซึ่งนักวิ่งจะต้องฝ่าด่านอุปสรรคต่างๆ ที่อยู่ในเส้นทางวิ่ง ได้ฝึกการสังเกตุ การตัดสินใจ การช่วยเหลือกัน และยังได้เรียนรู้
ชีวิตสัตว์ป่านานาชนิด นอกจากความสนุกแล้ว เรายังมอบรายได้ส่วนหนึ่งจำนวน 150,000 บาท เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดูแลสัตว์ป่าในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอีกด้วย
ภาพความประทับใจ รอยยิ้ม ความสุข เสียงหัวเราะ จากนักวิ่งหลากหลายเจนเนอเรชั่นกว่า 3,000 คน ที่พบเห็นตลอดเส้นทางการวิ่งในครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันว่างานวิ่ง “เขาเขียว10 ซีซั่น9 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” คืองานวิ่งฟันรันที่สนุกที่สุดในประเทศไทย ต้องขอขอบคุณยำยำช้างน้อยพันธมิตรที่น่ารัก ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง ที่มาช่วยเติมเต็มทำให้งานวิ่ง “เขาเขียว10 ซีซั่น9 พรีเซนเต็ด บาย ยำยำ ช้างน้อย” มีความสมบูรณ์แบบในทุกมิติ
คุณทะกุมิ คะซะริโมะโตะ ประธาน บริษัท วันไทยอุตสาหกรรมการอาหาร จำกัด ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ตรา ยำยำ พันธมิตรหลักที่ร่วมสร้างสีสันให้กับงานวิ่งเขาเขียว 10 มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 กล่าวเสริมว่า หัวใจสำคัญของยำยำคือ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยเป้าหมายจากนี้ถึงปี 2030 เรายังคงมุ่งมั่นในการส่งมอบความอร่อย และมีสุขภาพดี ในทุกๆ มื้อให้กับผู้คนทั่วโลกในทุกๆ วัน เราดีใจที่ได้เห็นทุกคนในครอบครัวออกมาวิ่งและหัวเราะไปด้วยกัน ปีนี้เราจัดเต็มกับกิจกรรมเสริมทักษะในโซน YUMYUM Adventure Land และเตรียมผลิตภัณฑ์ยำยำมาเติมพลังให้นักผจญภัยตัวน้อยตลอดทั้งงาน เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ความสนุกและไลฟ์สไตล์แอคทีฟของครอบครัวยุคใหม่
ไฮไลต์ภารกิจสุดแอดเวนเจอร์และรักษ์โลกอย่างยั่งยืน ความสนุกที่เราเตรียมไว้ต้อนรับนักวิ่ง เริ่มต้นตั้งแต่ Expo Day กับด่านกิจกรรมต่างๆ เช่น The Lost Jungle Maze (เขาวงกตตามล่ารอยเท้า) และ Ranger Boot Camp (ด่านฝึกผู้พิทักษ์) Eco-Heroes กิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการคัดแยกขยะ และกิจกรรม YUMYUM Campfire Chef การครีเอตเมนูสุดสร้างสรรค์ด้วยยำยำ ช้างน้อย ส่วนในวันวิ่ง นักวิ่งจะได้สนุกกับการให้อาหารสัตว์ และทำภารกิจในเส้นทาง เพื่อแลกรางวัลหลังเส้นชัย นอกจากนี้ ยำยำยังได้เปิดโอกาสให้กับน้องๆ กลุ่มเด็กพิเศษได้เข้ามาร่วมแสดงความสามารถ ทั้งร้อง เล่น เต้น โชว์ ในวันเอ็กซ์โป และมาร่วมวิ่งไปกับนักวิ่งทุกคน เพื่อแสดงให้เห็นว่าในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่เปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายในการอยู่ร่วมกัน พร้อมกันนี้ภายในงานยำยำยังรักษ์โลกด้วยการจัดเตรียมน้ำดื่มบรรจุกระป๋องอะลูมิเนียมที่รีไซเคิลได้ 100% แจกให้กับนักวิ่งทุกคนหลังเข้าเส้นชัย เมื่อดื่มหมดนักวิ่งสามารถนำกระป๋องไปทิ้งลงที่เครื่อง Can Crusher ซึ่งกระป๋องที่ถูกรวบรวมได้จะนำไปสมทบทุนจัดทำขาเทียมให้แก่ผู้พิการ ผ่านมูลนิธิขาเทียม เป็นการเปลี่ยน “ขยะ” ให้เป็น “โอกาส” ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน