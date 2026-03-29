"อันโตเนลลี" คว้าแชมป์ 2 เรซติด ขึ้นนำคะแนนสะสมอายุน้อยสุด

คิมี อันโตเนลลี นักซิ่งหนุ่ม เมอร์เซเดส คว้าแชมป์ศึกฟอร์มูลา วัน สนามที่ 2 ติดต่อกัน รายการ เจแปนีส กรังปรีซ์ ที่ประเทศญี่ปุ่น วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม สร้างสถิติขึ้นนำคะแนนสะสม ประเภทบุคคล อายุน้อยสุดเพียง 19 ปี 216 วัน
อันโตเนลลี เจ้าของโพล โพซิชัน ฉวยความได้เปรียบจากเซฟตี คาร์ ออกมาวิ่งนำขบวนกลางเรซ ก้าวกระโดดขึ้นนำหลังออกสตาร์ทน่าผิดหวัง ร่วงมาถึงอันดับ 6 ผ่านธงตาหมากรุกคนแรก ตามด้วย ออสการ์ ปิแอสตรี จาก แม็คลาเรน และ ชาร์ลส เลอแคลร์ จาก เฟอร์รารี
นักขับชาวอิตาเลียน เก็บเพิ่ม 25 แต้ม รวมมี 72 แต้ม หลังฉลองแชมป์เรซแรกของอาชีพ ที่มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อ 2 สัปดาห์ก่อน
ขณะที่ จอร์จ รัสเซลล์ เพื่อนร่วมทีมของ อันโตเนลลี ชาวสหราชอาณาจักร ผู้นำคะแนนสะสมก่อนประลองความเร็วรอบชิงชนะเลิศ จบอันดับ 4 มี 63 แต้ม รั้งอันดับ 2 ของตาราง แลนโด นอร์ริส แชมป์โลก 2025 จบอันดับ 5 เหนือกว่า ลูอิส แฮมิลตัน จาก เฟอร์รารี กับ ปิแอร์ แกสลี จาก อัลพีน
แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน แชมป์ที่สนามซูซูกะ ตลอด 4 ปีล่าสุด จบอันดับ 8 หลังออกสตาร์ทกริด 11
รถสูตรหนึ่งไม่มีโปรแกรมแข่งขันเดือนเมษายน หลังยกเลิกเรซที่บาห์เรน และ ซาอุดิอาระเบีย ก่อนย้ายมาสู้กันต่อสนามที่ 4 ของปี 2026 รายการ ไมอามี กรังปรีซ์ ที่สนามไมอามี อินเตอร์เนชันแนล ออโตโดรม รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 1-3 พฤษภาคม