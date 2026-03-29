“รพี - ณภิศฌยาณ์” โชว์ฟอร์มนักหวดแดนสะตอ ลิ่วก่อนรองฯ ศึกหาแชมป์เยาวชนประเทศไทย

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 64 ประจำปี 2569 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา เป็นการแข่งขันของรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี และ 14 ปี
ไฮไลท์อยู่ที่รุ่นเล็กพริกขี้หนู นักหวดชาวปักษ์ใต้ แดนสะตอ คว้าชัยได้ทั้งชายและหญิง โดยในประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบสอง 16 คน รพี เกื้อรักษ์ จากพัทลุง โชว์ฟอร์มมือวางอันดับ 1 ของรายการ เอาชนะ เทพทัต ลาภาธารกุล จากสงขลา ได้แบบไม่เสียเซต 4-0 และ 4-0
"เจ้าหนูรพี " ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ไปพบกับ อินทัช มากพูน มือวางอันดับ 7 จากเมืองหมอแคน ขอนแก่น ที่ชนะ ธีมา วุฒิวณิช จาก กทม. ด้วยสกอร์ 4-1 และ 4-1
ด้าน ณภิศฌยาณ์ จันทร์เพชร หนูน้อยนักหวดจากตรัง ก็ทำผลงานได้ไม่น้อยหน้า ในฐานะมือวางอันดับ 1 ของรายการ เอาชนะ ภาวิดา ปิยะธนาพงษ์ จาก กทม. ในประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบ 16 คน ได้ 2 เซตรวด 4-0 และ 4-2 ส่งผลให้ น้องณภิศฌยาณ์ ควงแร็กเกตคู่ใจทะยานสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ พบกับ กรณิศ จงยิ่งเจริญวงศ์ มือวางอันดับ 8 จาก กทม. ที่ชนะ พราว ซอโสตถิกุล จาก กทม. 4-2 และ 4-0
ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชายเดี่ยว รอบ 16 คน กฤตภาส อากิโตะ อิชิฮาร่า (กทม.) ชนะ ดวิน จรณโยธิน (พัทลุง) 4-0, 4-0, ภาคิน ทรงนิพิฐกุล (นครปฐม) ชนะ ตรัยคุณ ไชยเดช (กทม.) 4-0, 4-2, อาทิวราห์ วิถีพานิชย์ (นนทบุรี) ชนะ ณภัค ทัพภะ (สมุทรปราการ) 4-2, 4-1, คริษฐ์ นักดนตรี (ภูเก็ต) ชนะ บุญณ์นภัทธ พิกุลทอง (กทม.) 4-1, 4-1, วุฒิเมศร์ ตันติบารมีวิชญ์ (กทม.) ชนะ ปัณณวิชญ์ ดาบแก้ว (ชลบุรี) 4-0, 4-0, ฮาร์วีย์ ฮูฟท์แมน (สมุทรปราการ) ชนะ อเลกซานเดอร์ เวณด์ชูฮ์ (กทม.) 4-1, 4-1
หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบ 16 คน เชอร์เบลล์ เวโรนิก้า หาญวิชัยกูล (นนทบุรี) ชนะ ฑลิตา โชคทิพย์พัฒนา (กทม.) 4-1, 4-1, อิน สิหนาทกถากุล (กทม.) ชนะ สรัย ศุภโชควณิช (กทม.) 4-0, 4-2, วชรนันท์ ตัณศิริชัยยา (กทม.) ชนะ กฤชญา วิจิตรคุณากร (สงขลา) 4-0, 4-2, วรภร โชคชัยเจริญ (กทม.) ชนะ ภริมา สัจกุล (พัทลุง) 4-0, 4-1, ลินลาเบญจ์ ลอรี่ (ภูเก็ต) ชนะ วรัญชนา อภิรัตนพิมลชัย (กทม.) 4-0, 4-0, ชาคริยา นทีธร (กทม.) ชนะ ณฐมน คงขำ (กทม.) 4-1, 4-0
ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี หญิงเดี่ยว รอบ 16 คน วรินดา ลีปรีชานนท์ (กทม.) ชนะ ณิชากร บุญวิริยะ (สงขลา) 6-1, 6-3, ธนภรณ์ ก้อนศิลา (นนทบุรี) ชนะ นิชาภา วงษ์วานิชขจร (กทม.) 4-6, 6-0 และซูเปอร์ไทเบรก 10-2 ธมลวรรณ โพธิ์จันทร์ (ขอนแก่น) ชนะ มนัญญา แพงปัสสา (ระยอง) 6-0, 1-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-3
ลัลน์ลลิน วโรทยานนท์ (กทม.) ชนะ แอนนา ไอซ์ยูร์ด (ภูเก็ต) 4-6, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6, ศรุดา สุดตา (กทม.) ชนะ ญาณิศา ศรีคลัง (ขอนแก่น) 6-0, 6-1, ณิชวรัชญ์ พลอยเกษมสุข (กทม.) ชนะ กัลยรัตน์ ศักดิ์ศรีทวี (ภูเก็ต) 7-5, 6-2, กฤษณา รอดประเสริฐ (กทม.) ชนะ ชาคริยา เวทยาวงศ์ (ชลบุรี) 0-6, 6-3 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7, อาร์ภรนันท์ โซเฟีย แสงสุชาติ (กทม.) ชนะ ธมลพรรณ ก้อนเพชร (สงขลา) 6-2, 6-2
สำหรับผลการแข่งขันทั้งหมด ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tour.ltat.org/tournaments-draws-MTg0MA==.html