ยิมนาสติกส่ง 14 นักกีฬา ล่าทองชิงแชมป์เอเชีย “ครูไก่” ตั้งเป้าซิวตั๋วเอเชียนเกมส์

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เปิดตัว 14 นักกีฬา ล่าเหรียญทองชิงแชมป์เอเชีย 2026 พร้อม ลุ้น คว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์ ที่นาโกยา “ครูไก่” ยอมรับไม่ใช่งานง่าย เนื่องจากมีทั้ง ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้,จีน, คาซัคสถาน, อินเดีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และ เวียดนาม เป็นคู่ต่อกรสำคัญ
ความเคลื่อนไหวของทีมยิมนาสติกไทย ชุดเตรียมทำศึกยิมนาสติกศิลป์ชิงแชมป์เอเชีย ระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน ณ เมืองจุนอี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และลุ้นสร้างผลงานคว้าตั๋ว เข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุน ระหว่างวันที่ 19 ก.ย.- 4 ต.ค.2569
ในส่วนของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย ขณะนี้ยังคงลงทำการซ้อมกันอย่างต่อเนื่อง ที่ศูนย์ฝึกเพื่อการแข่งขัน (สโมสรจินตนา) ในซอยเพชรเกษม 81 เพื่อ
โดยรายการนี้ สมาคมฯจะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันจำนวน 14 คน
สำหรับ 14 คน ประกอบด้วย ยิมนาสติกศิลป์ทีมชาย 5 คน ฑิฆัมพร สุรินทรทะ, วีรภัทร์ ช่วยโสม, ฟูกะ โนมูระ, สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด และ วิศวยศ สาโรจน์ ด้านยิมนาสติกลีลาหญิงเดี่ยว 4 คน สิขรี สุทธิรักษ์, สิตานันท์ เอกบรรณสิงห์, โจโจ ทวินันท์ และ สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์, ยิมนาสติกแอโรบิก 5 คน ได้แก่ ปัณฑิตา ทองสอง, ภรณ์นัชชา เจตธำรง, พิชญธิดา เกตุสกุล, รักต์กันท์ ชัยโชณิชย์ และ ไออุ่น คุณรักษา
“ครูไก่” ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้จัดการทีม เปิดเผยว่า นักกีฬาทั้ง 14 คน ทุกคนต่างมีผลงานที่ดี สามารถจับต้องได้ โดยเน้นชุดที่สร้างผลงานในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ผ่านมาเป็นหลัก บางคนที่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปแล้ว ก็ดึงเยาวชนที่ผลงานดีเข้ามาเสียบแทน ทั้ง โจโจ ทวินันท์ และ สมนต์วฤณ นิ่มเนติพันธ์ รวมถึง 2 คนที่เดินทางไปซ้อมประเทศรัสเซีย คือ สิขรี สุทธิรักษ์ และ สิตานันท์ เอกบรรณสิงห์ ขณะนี้เวลายังเหลือเวลาอีก 2 เดือนครึ่ง น่าจะทำให้การเตรียมทีมมีความลงตัวมากยิ่งขึ้น ยกเว้นหากมีนักกีฬาคนไหนเกิดอาการบาดเจ็บอย่างกระทันหัน ก็จะดึงคนที่สมบูรณ์ และมีความสามารถใกล้เคียงที่สุดเข้ามาเสียบแทน
“ครูไก่” ยืนยันว่า การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียปีนี้ เป็นงานที่หนักสำหรับนักกีฬายิมนาสติกไทย เพราะคู่แข่ง จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ เป็นนักกีฬาระดับเวิลด์คัพ, ไต้หวัน, คาซัคสถาน ,อุซเบกิสถาน,ฟิลิปปินส์, เวียดนาม และ อินเดีย ก็กำลังซ้อมอยู่ที่ยุโรป เนื่องจากทุกคนต้องหวังติด 1 ใน 10 เพื่อคว้าตั๋วเข้าร่วมแข่งขันเอเชี่ยนเกมส์ ที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนนักกีฬาไทยสู้ได้ทุกชาติ อยู่ที่โอกาส และ จังหวะ แต่ก็ยอมรับว่าเฉียดฉิวเช่นกัน