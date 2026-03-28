"มารินี" รั้งท็อป 9 ซ้อมวันแรก ตีตั๋ว Q2 โมโตจีพี สนาม 3 สหรัฐอเมริกา

ศึก โมโตจีพี 2026 สนามที่ 3 รายการ กรังด์ปรีซ์ ออฟ ดิ อเมริกาส์ เข้าสู่โปรแกรมการซ้อมอย่างเป็นทางการเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ เซอร์กิต ออฟ ดิ อเมริกาส์ เมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาประเทศไทย
ฮอนด้า เอชอาร์ซี เดินทางเข้าสู่สนามนี้ด้วยสถานการณ์การพัฒนารถแข่ง Honda RC213V ที่ยกระดับความเร็วขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านการแข่งขัน 2 สนามแรกที่ ประเทศไทย และ บราซิล จากผลงานของ “ลูก้า มารินี” นักบิดอิตาเลียนหมายเลข 10 และทีมเมทชาวสแปนิชอย่าง “โจอัน เมียร์” หมายเลข 36
ผลการซ้อมในรอบ Practice เพื่อแบ่งกลุ่มควอลิฟายปรากฏว่า “มารินี” ทำความเร็วได้อย่างน่าประทับใจ ทะยานจบการซ้อมในอันดับ 9 ด้วยเวลาต่อรอบ 2 นาที 1.494 วินาที ตามหลังผู้นำเพียง 0.567 วินาที ผ่านเข้าสู่รอบ Q2 ได้สำเร็จ ส่วน “เมียร์” รั้งอันดับ 11 ตามหลัง 0.684 วินาที ต้องลุ้นในรอบ Q1
ด้าน “โยฮันน์ ซาร์โก” นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศสหมายเลข 5 จาก คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์ จบการซ้อมวันแรกในอันดับ 14 ตามหลัง 1.025 วินาที ตามด้วยทีมเมทรุกกี้ชาวบราซิเลียนอย่าง “ดิโอโก้ โมเรร่า” หมายเลข 11 จาก โปร ฮอนด้า แอลซีอาร์ ในอันดับ 17 ตามผู้นำ 1.380 วินาที
ทั้งนี้ ศึก กรังด์ปรีซ์ ออฟ ดิ อเมริกาส์ จะจับเวลารอบควอลิฟายและแข่งขัน "สปรินต์เรซ" ในคืนวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมนี้ จากนั้นจะดวลความเร็วรอบเมนเรซในคืนวันอาทิตย์ ซึ่งข้ามเข้าสู่เช้ามืดของวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 00.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ต่อด้วย โมโตทู 01.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี 03.00 น ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions Now SPOTV
