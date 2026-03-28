“ก้อง-สมเกียรติ” ลงซ้อมวันแรก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ สนาม 2 เก็บข้อมูล Honda CBR1000RR-R ที่ ปอร์ติเมา

ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 2 เข้าสู่โปรแกรมการซ้อมวันแรก เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ สนาม อัลการ์ฟ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เมืองปอร์ติเมา ประเทศโปรตุเกส
“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข 35 จากทีมโรงงาน ฮอนด้า เอชอาร์ซี ผ่านความฟิตพร้อมลงแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ หลังจากได้รับบาดเจ็บนานกว่า 6 สัปดาห์ จับคู่กับ “โจนาธาน เรีย” แชมป์โลก 6 สมัยชาวไอริชหมายเลข 65 ซึ่งหายบาดเจ็บมาช่วยทีมลงแข่งแทน “เจค ดิ๊กสัน” ในสนามนี้เช่นกัน
โดย 2 นักบิดฮอนด้า ทำงานอย่างหนักกับการหาเซ็ตติ้งรถแข่ง Honda CBR1000RR-R พร้อมกับการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพร่างกาย แต่ก็สามารถปรับปรุงเวลาได้อย่างต่อเนื่อง โดยทั้งคู่พลาดล้มด้วยความเร็วสูงในการซ้อมครั้งที่ 2 ผลปรากฏว่า “โจนาธาน เรีย” รั้งอันดับ 17 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 41.578 วินาที ตามผู้นำ 1.637 วินาที ส่วน "ก้อง-สมเกียรติ" นักบิดชาวไทยจบวันแรกในอันดับ 20 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 41.921 วินาที ตามผู้นำ 1.980 วินาที
ทั้งนี้ ศึก เวิลด์ ซูเปอร์ไบค์ แชมเปี้ยนชิพ 2026 สนาม 2 จะเข้าสู่โปรแกรมการซ้อมครั้งที่ 3 และจับเวลารอบซูเปอร์โพลเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมนี้ ก่อนจะดวลความเร็วเรซแรก 22.30 น. ตามเวลาประเทศไทยของคืนเดียวกัน
จากนั้นจะแข่งขันรอบซูเปอร์โพลเรซในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคมนี้ เวลา 18.10 น. และปิดท้ายด้วยเรซที่ 2 เวลา 22.30 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions Now SPOTV ช่อง 689
