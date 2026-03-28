คนแน่นขนัดงาน “สัปดาห์หนังสือฯ 69” แฟนคลับล้อมบูทแม่ทัพกุ้ง เปิดตัว “ชีวิตที่ไม่คิดเสียใจ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บรรยากาศงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24” ภายใต้แนวคิด “Read The Legend” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คึกคักเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดยาว ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักอ่านทุกช่วงวัย หลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น สะท้อนพลังการอ่านของสังคมไทยที่ยังเติบโตต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำสถานะงานหนังสือใหญ่ที่สุดในอาเซียน ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานอยู่ที่บูทสำนักพิมพ์ทัพอักษรา (I26) ซึ่งมีแฟนคลับจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “ชีวิตที่ไม่คิดเสียใจ” ผลงานเล่มแรกของ “พลเอก บุญสิน พาดกลาง” หรือ “แม่ทัพกุ้ง” ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต มุมมองความคิด และบทเรียนแห่งความมุ่งมั่นของผู้นำทหารไทยอย่างเข้มข้น โดยมีผู้อ่านต่อคิวขอลายเซ็นและร่วมพบปะอย่างล้นหลาม สร้างบรรยากาศอบอุ่นและคึกคักตลอดทั้งวัน

ขณะเดียวกัน ภายในงานยังมีกิจกรรมพบปะแฟนคลับจากบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่าง “แก้มบุ๋ม” ปรียาดา สิทธาไชย และ “พีท” กันตพร หาญพาณิชย์ ซึ่งมีกำหนดร่วมกิจกรรมแจกลายเซ็นและพูดคุยกับผู้อ่าน ในวันที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บูธสำนักพิมพ์มติชน เพิ่มสีสันให้กับงานและดึงดูดผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

อีกหนึ่งบริการที่ได้รับความสนใจจากนักอ่าน คือโปรโมชั่นพิเศษจากไปรษณีย์ไทย “เหมาส่ง เหมาเต็มกล่อง ไม่ต้องชั่ง” เริ่มต้นเพียง 50 บาท ส่งหนังสือถึงหน้าบ้านทั่วประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ร่วมงานสามารถเลือกซื้อหนังสือได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการขนย้าย

ห้ามพลาด! งาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24” ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00–21.00 น.

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Thai Book Fair










คนแน่นขนัดงาน “สัปดาห์หนังสือฯ 69” แฟนคลับล้อมบูทแม่ทัพกุ้ง เปิดตัว “ชีวิตที่ไม่คิดเสียใจ”
คนแน่นขนัดงาน “สัปดาห์หนังสือฯ 69” แฟนคลับล้อมบูทแม่ทัพกุ้ง เปิดตัว “ชีวิตที่ไม่คิดเสียใจ”
คนแน่นขนัดงาน “สัปดาห์หนังสือฯ 69” แฟนคลับล้อมบูทแม่ทัพกุ้ง เปิดตัว “ชีวิตที่ไม่คิดเสียใจ”
คนแน่นขนัดงาน “สัปดาห์หนังสือฯ 69” แฟนคลับล้อมบูทแม่ทัพกุ้ง เปิดตัว “ชีวิตที่ไม่คิดเสียใจ”
คนแน่นขนัดงาน “สัปดาห์หนังสือฯ 69” แฟนคลับล้อมบูทแม่ทัพกุ้ง เปิดตัว “ชีวิตที่ไม่คิดเสียใจ”
