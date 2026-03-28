คนแน่นขนัดงาน “สัปดาห์หนังสือฯ 69” แฟนคลับล้อมบูทแม่ทัพกุ้ง เปิดตัว “ชีวิตที่ไม่คิดเสียใจ”

บรรยากาศงาน “สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24” ภายใต้แนวคิด “Read The Legend” ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ คึกคักเป็นพิเศษในช่วงวันหยุดยาว ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และนักอ่านทุกช่วงวัย หลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น สะท้อนพลังการอ่านของสังคมไทยที่ยังเติบโตต่อเนื่อง พร้อมตอกย้ำสถานะงานหนังสือใหญ่ที่สุดในอาเซียน ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงานอยู่ที่บูทสำนักพิมพ์ทัพอักษรา (I26) ซึ่งมีแฟนคลับจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวหนังสือ “ชีวิตที่ไม่คิดเสียใจ” ผลงานเล่มแรกของ “พลเอก บุญสิน พาดกลาง” หรือ “แม่ทัพกุ้ง” ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต มุมมองความคิด และบทเรียนแห่งความมุ่งมั่นของผู้นำทหารไทยอย่างเข้มข้น โดยมีผู้อ่านต่อคิวขอลายเซ็นและร่วมพบปะอย่างล้นหลาม สร้างบรรยากาศอบอุ่นและคึกคักตลอดทั้งวัน
ขณะเดียวกัน ภายในงานยังมีกิจกรรมพบปะแฟนคลับจากบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่าง “แก้มบุ๋ม” ปรียาดา สิทธาไชย และ “พีท” กันตพร หาญพาณิชย์ ซึ่งมีกำหนดร่วมกิจกรรมแจกลายเซ็นและพูดคุยกับผู้อ่าน ในวันที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ บูธสำนักพิมพ์มติชน เพิ่มสีสันให้กับงานและดึงดูดผู้เข้าร่วมจำนวนมาก
อีกหนึ่งบริการที่ได้รับความสนใจจากนักอ่าน คือโปรโมชั่นพิเศษจากไปรษณีย์ไทย “เหมาส่ง เหมาเต็มกล่อง ไม่ต้องชั่ง” เริ่มต้นเพียง 50 บาท ส่งหนังสือถึงหน้าบ้านทั่วประเทศ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ร่วมงานสามารถเลือกซื้อหนังสือได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการขนย้าย
งาน "สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 54 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 24" ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 6 เมษายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00–21.00 น.
